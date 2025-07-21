Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı

Amerika'nın Florida eyaletinde, Jacksonville kentinde yaşanan bir olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir polis memuru, farlarını yakmadığı gerekçesiyle durdurduğu sürücünün camını yumrukla kırdı, ardından sürücünün kafasına yumruk attı.

Olayın görüntüsü Instagram'da paylaşıldı ve kısa sürede yayıldı. Görüntülerde, sürücü polise neden durdurulduğunu soruyor. Polis ise "Hava açık olsa bile farlarınızı yakmanız gerekiyor" diyerek yanıt veriyor.

Sürücü, yasanın gösterilmesini talep ediyor. Polis, yasayı ancak araçtan inerse göstereceğini söylüyor. Bunun üzerine sürücü bir amir çağrılmasını istiyor. Ancak bu talebin ardından olay kontrolden çıkıyor.

Polis, sürücünün kapısının yanında dururken elini kullanarak aracın camını kırıyor ve "Araçtan çık!" diye bağırıyor. Sürücü araçtan çıkmayınca polis bu kez onun başına yumruk atıyor.

Daha sonra sürücüye ellerini göstermesi söyleniyor. Sürücü ellerini kaldırıyor, polisler kapıyı açıp onu arabadan dışarı çekiyor. Aynı polis, yerdeyken sürücünün başına bir kez daha yumruk atıyor.

Sürücü olay sonrası yaptığı açıklamada, dişinin kırıldığını, dudaklarına 9'dan fazla dikiş atıldığını, beyin sarsıntısı ve hafıza kaybı yaşadığını söyledi. Ayrıca olayın ruh sağlığı üzerinde çok olumsuz etkileri olduğunu da belirtti.

Olayla ilgili konuşan Jacksonville Şerifi T.K. Waters, görüntülerin farkında olduklarını ve konuyla ilgili iç soruşturma başlattıklarını duyurdu. Waters, "Polislerimizi en yüksek standartlara göre değerlendiriyoruz. Bu olayın nasıl yaşandığını detaylı şekilde inceleyeceğiz" dedi.