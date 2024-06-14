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Engin ve Dilan Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı

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Komşularıyla yaşadıkları kavga nedeniyle mahkemelik olan Dilan ve Engin Polat çiftinin duruşması devam ediyor. Mahkemede ifade veren komşular, Polat ailesinin kendilerine küfrettiğini ve kapıya tekme atarak eve girdiklerini söyledi. Taraflar şikayetlerinden vazgeçerken duruşma ertelendi.

Komşularıyla ettikleri kavga nedeniyle mahkemelik olan sanık Dilan ve Engin Polat'ın yargılanmasına devam edildi. Müşteki komşu Esra A., "Engin Polat tekme atarak kapıyı açtı" dedi. Duruşma bir sonraki celse tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

ENGİN VE DİLAN POLAT ÇİFTİ DURUŞMAYA KATILMADI

Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla ettiği park kavgasının ardından komşu Metin A. Polat çiftinden şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, sanık Dilan Polat hakkında 'Hakaret', 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat'ın ise 'Hakaret', 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Dilan ve Engin Polat katılmazken, müşteki Metin Serhat A. ve Esra A. ise duruşmaya katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Engin ve Dilan Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı

"ENGİN POLAT TEKME ATARAK KAPIYI AÇTI"

Duruşmada söz verilen müşteki Esra A., "Konut dokunulmazlığı ihlalinde sadece Engin Polat değil daha fazla kişi vardı. O gün eşimin doğum günüydü. Evimize döndüğümüzde sanıklar için gelen araçlar nedeniyle yol doluydu. Bizde aracımızı bırakabileceğimiz en yakın yere bıraktık. Sonra kapı çaldı ve eşim kapıyı açtı. Bizden aracımızı çekmemizi istediler. Eşim arabayı çekmek için evden çıktı. Dışarıdan bağırma sesleri duydum. Site güvenliğini aradım yardım istedim. Engin Polat, kapımıza vurdu ancak kapı açılmayınca tekme atarak kapıyı açtı. Sonrasında eve bir kaç kişi daha girdi. En son Dilan Polat geldi, bağırmaya başladı. Hasta olan bir çocuk olsa başka birisi de arabasıyla götürebilirdi. Şikayetimi geri çekiyorum." dedi.

Engin ve Dilan Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı

"DİLAN POLAT KÜFÜR ETTİ AMA TEHDİT YOK, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Müşteki Metin Serhat A. ise "O gün doğum günümdü. Tanımadığım biri telefonla arayıp arabayla ilgili anlam veremediğim şeyler söyledi. Daha sonra kapı çaldı. 2 kişi sebep belirtmeden araçlarıyla çıkmak istediklerini söylediler. Bende buna engel olanın oraya park edenler olduğunu söyledim ve eve girdim. Olay yaşanmasın diye aracımı çekmeye giderken Dilan Polat önde olmak üzere bir kaç kişi bana doğru geliyordu. Hanımefendi bu araçları görmüyor musunuz? Siz koymuşsunuz dedim. 'Bana bağıramazsın' diye çığlık attı. Bağırmadığımı söyleyince bana küfür etmeye başladı. Bu kişiyle muhatap olamayacağımı anlayınca suç duyurusunda bulunmaya karar verdim. Dilan tehdit içerikli bir söz söylemedi sadece küfür etti. Şikayetimi geri çekiyorum" dedi.

Dosya, esasa ilişkin mütalaa verilmesi için savcıya gönderildi. Mahkeme, dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanıklar müdafinin tanık dinletme talebini kabul etti. Sanık müdafisine süre verilerek duruşma 17 Temmuz tarihine ertelendi.

Engin ve Dilan Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Fatma Betül:

Para para paraa… her kapıyı açıyor.

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