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Playboy modeli Shannon Teresa Marie Schwartz, erkek arkadaşının serbest kalması için rüşvet verdiği gerekeçsi ile tutuklandı

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Honolulu'da bir playboy modeli olan Shannon Teresa Marie Schwartz, erkek arkadaşının mühimmat suçlamasıyla yargılanmasını engellemek içinİç Güvenlik Soruşturmaları özel ajanına rüşvet verdiği gerekçesi ile tutuklandı.

Schwartz'a göre, erkek arkadaşı Billy Wilhelm Huntzinger'in Honolulu Federal Gözaltı Merkezi'nden serbest bırakılmasını sağlamak için İç Güvenlik Soruşturmaları özel ajanına 5.000 dolar teklif ettiği iddia ediliyor. Huntzinger, 205 mermi Remington.223 kalibrelik mühimmat ve 5.000 dolara yakın kristal metamfetamin bulundurmakla suçlanıyor.

Huntzinger, Honolulu polisinin bir ihbar üzerine 11 Ocak'ta tutukladığı bir evde bir silahla görüldükten sonra gözaltına alındı. Baskın sırasında, polis, seri numarası veya üreticisi olmayan AR-15 tarzı bir 'hayalet silah', 200'den fazla mermi, bir el bombası pimi ve kristal meth olduğu düşünülen yaklaşık 115 gram beyaz madde ile beş gram kokain buldu.

Federal mahkeme kayıtlarına göre, Schwartz'ın ajanla iletişime geçtiği 21 Şubat'ta, özel temsilciye ödeme yapabileceğini ve erkek arkadaşının sorununu çözmesine yardımcı olabileceğini söylediği iddia ediliyor.

Ayrıca, Schwartz'ın acenteye kişisel bir buluşma teklif ettiği ve 5.000 dolarlık bir ödeme yapmaya hazır olduğunu belirttiği de iddia edildi.

İkili, 5 Mart'ta bir Starbucks'ta buluştu ve Schwartz, acenteye yardımı için 5.000 dolarlık bir ödeme yapmayı teklif etti. Ardından, 7 Mart'ta, Daniel K. Inouye Uluslararası Havaalanı'nda buluştular ve 2.500 dolarlık nakit para ödemesi yapıldı.

Schwartz, Maxim New Zealand dergilerien poz veren Schwartz, 25.000 dolarlık teminatsız kefaletle serbest bırakıldı.

Playboy modeli Shannon Teresa Marie Schwartz, erkek arkadaşının serbest kalması için rüşvet verdiği gerekeçsi ile tutuklandı

Playboy modeli Shannon Teresa Marie Schwartz, erkek arkadaşının serbest kalması için rüşvet verdiği gerekeçsi ile tutuklandı

Playboy modeli Shannon Teresa Marie Schwartz, erkek arkadaşının serbest kalması için rüşvet verdiği gerekeçsi ile tutuklandı

Playboy modeli Shannon Teresa Marie Schwartz, erkek arkadaşının serbest kalması için rüşvet verdiği gerekeçsi ile tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Playboy Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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