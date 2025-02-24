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Pitbull cinsi köpekler sahibini ve arkadaşını hastanelik etti

Pitbull cinsi köpekler sahibini ve arkadaşını hastanelik etti
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Esenyurt'ta bir oto yıkamada bakılan ve yasaklı ırk olarak bilinen pitbull cinsi iki köpek, sahibine ve bir kişiye saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrasında güçlükle kurtarılan iki vatandaş, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, saldırgan köpekler ise belediyeye bağlı barınağa götürüldü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Çınar Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamada bakılan pitbull cinsi iki köpek, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sahibine ve o esnada yanında bulunan arkadaşına saldırdı.

Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı

VATANDAŞLAR KURTARDI

Vatandaşların yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtarılan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN PİTBULLAR BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Yaşanan korkunç olayın ardından, saldırgan iki pitbull cinsi köpek, Esenyurt Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince barınağa götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çalışma başlattı.

Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı

"ORADA İNSANLAR KANLAR İÇERİSİNDE AYAĞA KALKAMIYOR"

Köpek tarafından saldırıya uğrayan vatandaşları fark ederek yardıma koşan mahalle sakini Arif Kıraç, "Ben burada oturuyorum. Mahallede sabah balkona çıktığımda bir ses duydum. Duyar duymaz aşağıya koştum. Önce içeriye giremedik. Bir iki arkadaş daha gelince 3 - 4 kişi olduk ve araya daldık. 2 tane pitbull cinsi köpek hem sahibini hem de içerideki arkadaşını sıkıştırmıştı. Kürek ve sopalarla zor bela ayırdık. Hatta üzerine et verdik. Verdiğimiz ete de gitmediler. Zor ayırdık. Kırmızı renkli olan köpek adamın burnunu tutmuştu. Diğeri ise bacaklarından tutmuştu. Çekerek çıkardık arkadaşları. Burada insanların canı var. Biz buraya giriyoruz, insanlar 'aman köpeklere zarar vermeyin' diyorlar. Köpeklere zarar vermiyoruz. Orada insanlar kanlar içerisinde ayağa kalkamıyor. Adamları sürükleyerek çıkardık çamurun içerisinden. Bu köpekleri gene söylüyorum burada barındırmaları yasak. Burada barındırmasılar. İş yerinde, açık alanda çocuklarımız var. Burada hemen yanı başında bir okul var. Sağımızda solumuzda okul var" dedi.

Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı

"OKULDA GİDERKEN ÇOCUKLARA SALDIRIYORLARDI"

Mahalle sakini Yılmaz Ceylan ise, "Burada otoparktaki köpek sahiplerine saldırdı. Çok söyledik burada anlamadılar. Okula giderken çocuklara saldırıyorlardı. Bu köpekleri buradan kaldırsınlar. Çok mu iyi oldu şimdi kendi sahiplerine saldırdılar" diye konuştu.

"EKMEK ALMAYA GİDERKEN KORKUYORUM"

Sabah okula ve ekmek almaya giderken köpeklerden korktuğu için sokaktan geçemediğini ifade eden Ege Mevlüt Ceylan ise, "Bir kere bana havlamıştı. Ben korkudan geri kaçmıştım. Ekmek almaya giderken her zaman korkuyorum. Burada 4 - 5 tane vardı azaltmışlar şimdi iki tane var" şeklinde konuştu.

Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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