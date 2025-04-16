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Pilot, barda hediye unutan avukat kız arkadaşını darp etti

Pilot, barda hediye unutan avukat kız arkadaşını darp etti
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Brezilya'da 24 yaşındaki pilot Victor Junqueira, sevgilisi 26 yaşındaki avukat Luciana Sinzimbra'ya aile içi şiddet uyguladı. Sinzimbra, olayın yaşandığı sırada gizli bir kamera ile durumu kaydetti. Junqueira'nın sevgilisini tokatladığı, yumrukladığı ve boğmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Sinzimbra, durumu polise bildirdi ve Junquiera hakkında uzaklaştırma kararı alındı.

Brezilya'da korkunç bir aile içi şiddet olayı kameralara yansıdı. Bir erkek, tartışma sırasında kız arkadaşını tokatladığı, yumrukladığı ve boğmaya çalıştığı anlar, kurbanın önceden yerleştirdiği gizli telefon kamerasıyla kaydedildi.

24 yaşındaki pilot Victor Junqueira, Brezilya'nın Goiania şehrinde, arkadaşlarıyla bir restoranda vakit geçirdikten sonra eve döndükleri sırada 26 yaşındaki avukat sevgilisi Luciana Sinzimbra'ya şiddet uygularken görüntülendi.

Sinzimbra, TV Globo G1 adlı televizyon kanalına verdiği röportajda, o gece arkadaşlarıyla buluştukları barda bir hediye unuttuğunu ve bunun erkek arkadaşını öfkelendirdiğini anlattı.

"Üç yıl birlikte olduğunuz, hayatınızı paylaştığınız kişinin size zarar vereceğine, sizi dövmeye kalkacağına veya canınıza kıymaya çalışacağına inanmak istemezsiniz," diye konuştu Sinzimbra.

Genç kadın, eve döndüklerinde tartışmanın büyüyeceğinden endişelendiği için telefonunu yatak odasında kamera çifti görecek şekilde gizlice yerleştirmiş ve kayıt tuşuna basmış.

Sinzimbra'nın izni olmadan yayınlandığını belirttiği görüntülerde, Junquiera'nın yatakta ağlayan kız arkadaşının tam karşısında oturduğu görülüyor.

Görüntülerde pilot adam, aniden genç kadının yüzüne tokat atıyor ve kadın kendini korumaya çalışırken bacaklarına defalarca vuruyor.

"Beni dövmeyi bırak," diye yalvarıyor Sinzimbra videoda. "Bana yine vuruyorsun."

Kavga sırasında Junquiera, sevgilisine: "Seni daha çok döveceğim, bana sürekli yalan söyledin," diyerek tehditler savuruyor.

Daha sonra adam yatağa atlayıp Sinzimbra'yı boğazından yakalıyor ve sert bir şekilde yatağa çarpıyor.

Türkiye'deki kadına şiddet vakalarını anımsatan olayda, Brezilya basınına göre, mağdur kadın aynı gün polis merkezine giderek sevgilisi hakkında şikâyette bulundu.

Saldırgan tutuklanmadı ancak Brezilya'daki Goias Savcılığı davayı incelerken, erkeğe kadınla iletişim kurmasını yasaklayan uzaklaştırma kararı verildi.

Junquiera, "bedensel yaralama", "tehdit" ve "aile içi şiddet" suçlarından yargılanıyor. Suçlu bulunursa dört buçuk yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Bu olay, dünya genelinde olduğu gibi Brezilya'da da kadına yönelik şiddetin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Pilot, barda hediye unutan avukat kız arkadaşını darp etti

Pilot, barda hediye unutan avukat kız arkadaşını darp etti

Pilot, barda hediye unutan avukat kız arkadaşını darp etti

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Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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