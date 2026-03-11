Haberler

Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu

Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Hindistan'dan gelen Air India Express yolcu uçağı, Phuket Uluslararası Havalimanı'na sert iniş yaparak iniş takımı koptu. Olayda 131 yolcu ve 7 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi, yaralanma yaşanmadı.

Tayland'da Phuket Uluslararası Havalimanı'nda Hindistan'dan gelen bir yolcu uçağının yaptığı sert iniş sonucu iniş takımı koptu.

Hindistan'ın Haydarabad kentinden Tayland'ın Phuket kentine sefer yapan Air India Express'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, yerel saatle 11.24 sıralarında Phuket Uluslararası Havalimanı'na sert iniş yaptı. Uçağın, sert iniş nedeniyle iniş takımı koptu.

İniş sırasında olay yerinden ve uçağın içinden kaydedilen görüntülerde, uçağın sert iniş ve devam eden sarsıntıların ardından sürtünerek durduğu görülürken, yaşanan olayda uçağın pistten çıkmaması veya yangın çıkmaması büyük bir faciayı önledi. Uçakta bulunan yolcular, güvenli şekilde tahliye edilerek terminale getirilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildiği görüldü.

Phuket Havalimanı yetkililerinin olay sonrası yaptığı basın açıklamasında, uçakta bulunan 131 yolcu ile 7 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Olayın ardından Phuket Uluslararası Havalimanı'nda bulunan tek pist güvenlik gerekçesiyle uçuşlara geçici olarak kapatıldı. Pistte kalan uçağın kaldırılması ve güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi için havalimanındaki uçuş operasyonları yaklaşık 5 saat süreyle durduruldu.

Yetkililer, pistin kapalı kaldığı süre boyunca bazı uçuşların gecikmeli gerçekleştirildiğini, bazı uçakların ise alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Air India Express tarafından yapılan açıklamada ise ilk incelemelerde uçağın iniş sırasında burun tekerleğinde teknik bir sorun meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı ifade edildi. - BANGKOK

