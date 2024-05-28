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Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme: Olayla ilgili 1 kişi gözaltında

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İstanbul'da çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Beyaz bir kovayı çöpe boşalttığı ve sonra kovayı yeşillik alana attığı tespit edilen 39 yaşındaki B.D. gözaltına alındı.

İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliyi ele veren ise "Beyaz kova" detayı oldu.

PARÇALANMIŞ CESET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Dumlupınar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çöp atmak için konteynere yaklaşan vatandaş, parçalanmış cesedi gördü. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme: Olayla ilgili 1 kişi gözaltında

CESEDİN HER BİR PARÇASI AYRI ÇÖP KONTEYNERLERİNDEN ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede bulunan konteynerlerde de incelemeler yaptı. Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi. Yapılan incelenmelerde cesedin Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme: Olayla ilgili 1 kişi gözaltında

BEYAZ KOVALI ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Nihat Salih'in kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülürken, bir yandan güvenlik kamera kayıtlarına incelemeye alındı. Yapılan incelemede bir kişinin beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler attığı belirlendi.

Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme: Olayla ilgili 1 kişi gözaltında

1 ŞÜPHELİ GÖZALTI N DA

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana atan kişinin B.D. adlı kişi olduğu belirlendi. Savcılığın talimatı üzerine B.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme: Olayla ilgili 1 kişi gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Dumlupınar İnceleme İstanbul Pendik Suç 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Celik:

İnşallah bir an önce yakalanır da cezasını çeker

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