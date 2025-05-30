Pencereden düğünü seyrederken gözünden vuruldu: Hayatım bitti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde 23 Mayıs Cuma günü düzenlenen düğün eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bu sırada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, pencereden düğünü izleyen Nazar Sepetçi'ye (22) isabet etti. Olayda gözünden yaralanan Sepetçi, çağrılan ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sepetçi'nin sağ gözünde geçici görme kaybı oluştu.

"BİLİNCİM KAPALIYDI GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"

Lüleburgaz'da bir markette çalışan Nazar Sepetçi, düğünü düzenleyenlerden kız tarafının kendi apartmanlarında oturduğunu belirterek, kendisinin de eğlenceyi pencereden izlediğini söyledi. Sepetçi, "O sırada kavga çıktı ve anneme balkondan çıkmasını söyledim. Ben de 'camı kapatayım' dedim, o sırada ateş sesi duydum ve gözüme geldi. Gözüme geldiği gibi yere düştüm ve sonrasını hatırlamıyorum. Buradan gittiğimde bilincim kapalıydı, gözümü hastanede açtım. Bir gözümün görmediğini söylediler. Ameliyat olacağım ama optik sinir zarar gördüğü için yüzde 100 açılacak diye bir şey yok. Şu anda bir gözüm yok" dedi.

"HAYATIM BİTTİ BUNDAN SONRA"

Hastaneden çıktıktan sonra poliste ifade verip, ateş açan kişiden şikayetçi olduğunu anlatan Sepetçi, "Ateş eden şahıs da ifade vermiş, 'ben ateş etmedim, orada yoktum' demiş. Kendim gördüm kendisini, annem de gördü. Serbest bırakılmasına çok üzüldüm. 22 yaşındayım ve 4 yaşındaki oğlum da beni bu şekilde gördü. Şimdi çalışmama da etki edecek bu durum. Çalışamayacağım diye çok üzülüyorum. Ne yazık ki her düğünde böyle oluyor. Böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmüyordum. O an kaç kez Kelime-i Şehadet getirdiğimi bilmiyorum. 'Öleceğim' diye düşünüyordum, yaşayacağımı hiç düşünmedim. Ameliyat, çok riskli bir ameliyat. Ameliyat olsam bile gözüm görecek diye bir şey yok. Hayatım bitti bundan sonra. Sadece o şahsın ceza almasını istiyorum. Böyle elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum" diye konuştu.

"KIZIM ÖLEBİLİRDİ"

Nazar Sepetçi'nin annesi Sibel Yörükçü (47) de düğün sırasında balkonda olduğunu ve ateş edildiğini gördüğünü söyledi. Yörükçü, "Kızım ölebilirdi, çok talihsiz bir olay yaşadık. Olay önümde oldu. Kızımın öleceğini düşündüm. Telefon açmak bile aklıma gelmedi. Sağ olsun komşularımız yetişti. Buradan bu maganda kurşunu sıkanlara soruyorum; eğer Nazar ölseydi 'kazayla öldü, bilemedim' mi diyecekler? Bunların ceza almasını istiyoruz. Çünkü kızımı bu halde gördüğüme bile şükrediyorum. Belki bir gözü hiç görmeyecek ama tutuklanması gerekiyordu. Salındı ve sonra tekrar gözaltına alınıp, ondan sonra tutuklandı. Neden bunları yapanlar dışarıda geziyor, ona şaşırıyorum. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Düğüne bile inmediğimiz halde bu olay başımıza geldi. Artık camdan bakmaya bile korkmaya başladık. Elimden geleni yapacağım ceza alması için" dedi.

Tutuklanan Recep Gölce

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

Tüfeği ateşlediği belirlenen Recep Gölce, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gölce, ailenin şikayeti sonrası yeniden gözaltına alınıp, bu kez sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutukladı.