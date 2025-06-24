Paris'te 9 yaşındaki kızla evlenmeye çalışan 39 yaşındaki sapık tutuklandı

Disneyland Paris'te, 9 yaşındaki bir kızla evlenmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan İngiliz adamın, İngiltere'de pedofili suçlarından aranan bir kişi olduğu ortaya çıktı.

Fransız savcılık yetkilileri, 39 yaşındaki adamın İngiltere'de "reşit olmayanlara yönelik cinsel suçlardan" tanındığını belirterek, Ukraynalı çocukla Disneyland'ın ünlü Uyuyan Güzel Şatosu önünde sahte bir düğün töreni düzenlediği gerekçesiyle çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Olay, yaklaşık 100 davetlinin bulunduğu törende gerçekleşti. Disneyland çalışanları ise etkinlikten önce kandırıldıklarını ve bu hastalıklı gösterinin düzenlendiğini ancak tören günü gelinin küçük bir çocuk olduğunu fark ettiklerini söyledi. Organizasyonun yaklaşık 115 bin sterline mal olduğu öğrenildi.

Paris yakınlarındaki Meaux bölgesinden yetkililer, adamın İngiltere'de cinsel suçlar siciline kayıtlı olduğunu ve ulusal çapta arandığını duyurdu. Yetkililer, kişinin kayıt yükümlülüklerine uymadığı için aranmakta olduğunu kaydetti.

Çalışanlar, küçük kızın dört santimlik topuklu ayakkabılarla ve gelinlik giymiş halde görünce şüphelenerek polisle irtibata geçti.

Adamın "dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma", "kara para aklama" ve "kimlik hırsızlığı" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtilirken, suçun sosyal medyada canlı yayınlanmasının planlandığı bildirildi. Sahte kimlik ve belgelerle Disneyland'ın Marne-la-Vallée bölgesindeki alanını özel etkinlik için rezerve ettiği ifade edildi.

Olayla bağlantılı olarak çocuğun annesi olan 41 yaşındaki Ukraynalı kadın, gelinin kız kardeşi rolünü oynadığı öne sürülen 24 yaşındaki Letonyalı kadın ve 55 yaşındaki Letonyalı bir adam da gözaltına alındı.

Polis, sosyal medyada canlı yayınlanması planlanan etkinlikte "aile üyeleri" rolü için internetten ek kişiler işe alındığını açıkladı.

Fransız yetkililer, organizatörün Letonyalı bir kişinin kimliğine bürünerek sahte belgelerle parkın özelleştirilme sözleşmesini imzaladığını ifade etti.

Sahte düğün töreni 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Tören; düğün pastası, misafirler için sandalyeler ve müzisyenlerle Disneyland'ın ikonik Uyuyan Güzel Şatosu önünde yapıldı.

Küçük kızın yapılan sağlık muayenesinde herhangi bir zarar görmediği belirtildi.

Düğün davetlisi olarak etkinliğe katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, "Hepimiz gerçek bir düğüne katılacağımızı sanıyorduk. Gerçek ortaya çıkınca herkes şoke oldu. Disneyland, gelinin çocuk olduğunu fark eder etmez profesyonelce davranarak töreni iptal etti. Her şey çok ürkütücüydü" dedi.