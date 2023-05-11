Pakistan'daki Imran Khan protestolarında can kaybı 9'a yükseldi

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın salı günü gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda can kaybı 9'a, yaralı sayısı ise 290'a yükseldi.

Pakistan'nın eski Başbakanı Imran Khan'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ülke genelinde sokağa inen binlerce Khan destekçileri ile polis arasındaki çatışmalar sürüyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, protestolarda hayatının kaybedenlerin sayısının 9'a, yaralıların sayısının ise 290'a yükseldiği bildirildi. Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden 2 üst düzey lider ve eski bakan Asad Umar'ın da tutuklandığı belirtildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah salı günü yaptığı açıklamada, yolsuzluk yapmakla suçlanan Khan'ın teslim olmak için yapılan uyarıları görmezden gelmesinin ardından Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu (NAB) tarafından tutuklandığını belirtmişti. Şiddet olayları nedeniyle dün okullar tatil edilirken, bazı otoyollar trafiğe kapatılmıştı. - İSLAMABAD