Haberler

İstanbul'un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İstanbul'un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Özel Okmeydanı Hastanesi çalışanları, binanın depreme dayanıksız olduğu ve tadilat yapılacağı gerekçesiyle 200 yakın çalışanın işlerine son verildiğini, kendilerine binanın depreme dayanıksız olduğuna dair resmi bir belge gösterilmediğini iddia ederek eylem yaptı.

Beyoğlu ilçesinde bulunan Özel Okmeydanı çalışanlarının işlerine binanın depreme dayanıksız olduğu ve tadilat yapılacağı gerekçesiyle son verildi.

HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Hastanenin 'deprem tadilatı' gerekçe gösterilerek 2 ay süreyle kapatıldığını öğrenen çalışanlar, bir süredir maaş alamadıklarını, bu karardan habersiz olduklarını ve mağdur edildiklerini belirterek hastane önünde toplandı.

Özel Okmeydanı Hastanesi Çalışanlarından Deprem Eylemi

Yaklaşık 200 çalışanın işlerine son verildiği öne sürülürken, çalışanlar kendilerine binanın depreme dayanıksız olduğuna dair bir belge gösterilmediğini de iddia etti.

Özel Okmeydanı Hastanesi Çalışanlarından Deprem Eylemi

"2 AY ÜCRETSİZ ÇALIŞACAKSINIZ DİYE PERSONELE BİLGİ VERİLİYOR"

Duyurunun başhekimlik aracılığıyla yapıldığını iddia eden Kader Güneş Doğdu, "Depreme dayanıksızdır diye bir duyuru yapılıyor. Resmi olarak yapılmıyor. Dolayısıyla 2 ay tadilat olacak. 2 ay ücretsiz çalışacaksınız diye personele bilgi veriliyor. Doktorlar da mutfağa götürülüyor. Tazminatınızı bütün özlük haklarınızı alacaksınız diye bir açıklamada bulunuluyor. Daha sonra bütün arkadaşlar dışarı çıkarılıyorlar. Daha sonra bizlere diğer bütün vardiyalı arkadaşlara haber verildi. Ama yönetim tarafından açıklama yapılmadı.

Özel Okmeydanı Hastanesi Çalışanlarından Deprem Eylemi

"DEPREMLE ALAKALI DA RESMİ BİR BELGE YOK"

Biz bunu arkadaşlarımızdan sadece başhekimden duyduk. Yönetim kurulundan herhangi biri bizlerle muhatap olmadı. Ortada hiçbir resmi evrak yok. Depremle alakalı da resmi bir belge yok. İlçe sağlıktan gelmişler. Şöyle bir baktılar. Bugün gelip denetleme yapılıp ona bir rapor hazırlanacakmış. Daha sonra bize de iletebileceklerini söylemişler. Biz buraya terk etmediğimiz için yönetim kurulundan bir açıklama geldi.

Özel Okmeydanı Hastanesi Çalışanlarından Deprem Eylemi

Buraya sağlıklı bir çalışma verilirse siz çalışmaya devam edin diye bir açıklama gelmiş. Biz güvenmiyoruz. Biz özlük haklarımızı almak üzere olmak buradayız. Biz burada çalışmayı düşünmüyoruz. Depreme dayanıksız diye resmi olarak tespit edilmiş değil. Bizim bildiğimiz bu. Tutarlı söylemleri yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.