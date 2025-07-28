Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: Sana hakkımızı haram ediyoruz

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında ailevi meseleler nedeniyle bir süredir devam eden gerginlik yeniden alevlendi.

AĞABEYİNE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Son olarak, sosyal medya hesabından Ercan Deniz'in bir fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, oldukça sert sözlerle ağabeyinin kendisine hakkını helal ettiğini öğrendiğini duyurdu.

"SANA HAKKIMIZI HARAM EDİYORUZ"

Özcan Deniz, "Ah canım kardeşim!" vurgusuyla başladığı paylaşımında "Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp satıp savdığın oğlum, ayırmaya çalıştığınız, kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı binlerce kişi hep bir ağızdan SANA HAKKIMIZI HARAM EDİYORUZ" ifadelerine yer verdi.

KARDEŞLER ARASINDA NE OLDU?

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile 22 yıldır menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'le sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamayınca kendi ekibiyle yoluna devam etme kararı almıştı.

Bu karar sonrası araları bozulan Deniz kardeşler, ardından açılan tapu davaları nedeniyle davalık olmuştu. Birbirleri hakkında zaman zaman açıklamalar yapan iki kardeş, karşılıklı tedbir ve koruma kararı aldırmıştı.

Özcan Deniz, özellikle eşi Samar Dadgar ile evliliği üzerinden kendisine eleştirilerde bulunan ağabeyi Ercan Deniz ile kız kardeşi Yurda Güler'i tamamen sildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Özcan Deniz, birkaç ay önce de annesi ve ağabeyinin açıklamaları sonrası kalp spazmı geçirmişti.