Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: Sana hakkımızı haram ediyoruz

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: Sana hakkımızı haram ediyoruz
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Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in ailesinde sular durulmuyor. Davalık olduğu ağabeyi Ercan Deniz'e adeta ateş püsküren Özcan Deniz, "Attığın iftiralardan dolayı binlerce kişi hep bir ağızdan sana hakkımızı haram ediyoruz" dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında ailevi meseleler nedeniyle bir süredir devam eden gerginlik yeniden alevlendi.

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: Sana hakkımızı haram ediyoruz

AĞABEYİNE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Son olarak, sosyal medya hesabından Ercan Deniz'in bir fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, oldukça sert sözlerle ağabeyinin kendisine hakkını helal ettiğini öğrendiğini duyurdu.

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: Sana hakkımızı haram ediyoruz

"SANA HAKKIMIZI HARAM EDİYORUZ"

Özcan Deniz, "Ah canım kardeşim!" vurgusuyla başladığı paylaşımında "Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp satıp savdığın oğlum, ayırmaya çalıştığınız, kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı binlerce kişi hep bir ağızdan SANA HAKKIMIZI HARAM EDİYORUZ" ifadelerine yer verdi.

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: Sana hakkımızı haram ediyoruz

KARDEŞLER ARASINDA NE OLDU?

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile 22 yıldır menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'le sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamayınca kendi ekibiyle yoluna devam etme kararı almıştı.

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: Sana hakkımızı haram ediyoruz

Bu karar sonrası araları bozulan Deniz kardeşler, ardından açılan tapu davaları nedeniyle davalık olmuştu. Birbirleri hakkında zaman zaman açıklamalar yapan iki kardeş, karşılıklı tedbir ve koruma kararı aldırmıştı.

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: Sana hakkımızı haram ediyoruz

Özcan Deniz, özellikle eşi Samar Dadgar ile evliliği üzerinden kendisine eleştirilerde bulunan ağabeyi Ercan Deniz ile kız kardeşi Yurda Güler'i tamamen sildiğini duyurmuştu.

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: Sana hakkımızı haram ediyoruz

Öte yandan Özcan Deniz, birkaç ay önce de annesi ve ağabeyinin açıklamaları sonrası kalp spazmı geçirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Işık Doğan:

Özcan Deniz, ya diğer tarafta olan sen olsaydın? hainlik nankörlük yapan para pul için iftira atan sen olsaydın! herkez kendi şanına yakışanı yapıyor bu hayatta. belki de sen onlar için canını vermeye hazırdın ama onların kim bilir ne planları vardı senin hakkında, sen duymuyordun ama Allah duyuyordu onları, planlarını görüyordu. Allah seni kurtarmış onlardan. onun için sen eşine ve evladına sahip çık hayatını güzelce yaşamana bak.

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