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Bolu'daki yangında ölen aile, sabah otelden ayrılacaklarını söylemiş

Bolu'daki yangında ölen aile, sabah otelden ayrılacaklarını söylemiş
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Bolu Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybeden diş hekimi çift ve iki çocuğunun cenazesi Bursa'da gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Yangından bir gün önce ailesiyle telefonlaşan çiftin, oteli beğenmediklerini ve sabah çıkış yapacaklarını söyledikleri öğrenildi.

Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın tüm Türkiye'yi derinden sarstı. DNA incelemelerinin tamamlanmasıyla hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Yarıyıl tatili için Kartalkaya'yı tercih eden çok sayıda aile yangında hayatını kaybetti. Ankara'da yaşayan Bursalı diş hekimi çift, Yasemen Boncuk Tüzgiray (41), eşi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne Tüzgiray (11) ile Demir Tüzgiray (8) da yarıyıl tatili için önce Bolu Kartalkaya'daki otele ardından da Bursa'ya ailesinin yanına gelme kararı aldı.

Bolu'daki yangında ölen aile, sabah otelden ayrılacaklarını söylemiş

BİR GÜN ÖNCE OTELDEN ÇIKACAKLARINI SÖYLEMİŞLER

Yangın çıkmadan bir gün önce ailesini arayan Tüzgiray çifti telefonda, oteli beğenmediklerini ve ertesi gün otelden çıkacaklarını söyledi. Fakat gece 03.30 sıralarında çıkan yangına otelin 7'nci katında yakalanan Tüzgiray ailesi hayatını kaybetti.

Bolu'daki yangında ölen aile, sabah otelden ayrılacaklarını söylemiş

4 KİŞİLİK AİLE DEFNEDİLDİ

Yangın faciasında hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cenazesi Adli Tıp Morgundaki işlemlerinin ardından Bursa'daki ailesinin yanına getirildi. Hayatını kaybeden Tüzgiray çifti Bademli Mahallesi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin gözyaşlarıyla Bademli Mezarlığına defnedildi.

Bolu'daki yangında ölen aile, sabah otelden ayrılacaklarını söylemiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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