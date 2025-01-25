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Otel sahibiyle ilgili korkunç iddia! İtfaiye raporuna rağmen "Boşa para harcamayalım" demiş

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Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasındaki ihmaller zincirine bir yenisi eklendi. Tutuklanan otelin sahibi Halit Ergül'ün itfaiye raporundaki 8 eksiğe rağmen, "Şimdi bunları yapmak boşa olur. Sezon bitsin de öyle tümden bir tadilata girelim." dediği iddia edildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında yangın meydana geldi. Sömestir tatili olması sebebiyle çocuklarıyla beraber Kartalkaya'da kış tatili yapmak isteyen aileler, tüm fertleriyle hayatını kaybetti. Facia en az 30 aileye dokunurken 36'sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi. Belediye Başkanı ile Turizm Bakanı arasında "yetki" tartışmaları sürerken olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

78 KİŞİYİ ÖLÜME GÖTÜREN 8 İHMAL

Yetki tartışmalarının yanı sıra oteldeki "ihmal" iddiaları da gündemde geniş yer tuttu. Son itfaiye raporundaki 8 ihmal faciaya davetiye çıkardı. Raporda; tahliye çıkışları, çıkış sayısı, çıkış yönü ve ulaşım yetersiz; ışıklı yönlendirme levhaları yetersiz; binadaki acil aydınlatma yetersiz; elektrik tesisatı uygunluğu yetersiz; söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri, yangın alarmı, paratoner ve duman kontrolü (duman havalandırma ve tahliye) konularında yetersizlik; algılama sistemleri ve yangın alarmı, ısı duman dedektörleri yetersiz; paratoner yetersiz; duman kontrolü, duman havalandırma ve tahliye sistemi yetersiz olduğu yer aldı.

"BUNLARI YAPMAK BOŞA OLUR"

Otelle ilgili gündeme gelen ihmaller zincirine bir yenisi daha eklendi. Hürriyet'in Bolu'nun önde gelen isimlerine dayandırdığı haberine göre, tutuklanan otelin sahibi Halit Ergül'ün para kazanma hırsıyla otelin eksikliklerini gidermekten kaçındığı öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre kaynaklar, Ergül'ün itfaiye raporundaki 8 eksikliği görünce, "Oteli tepeden tırnağa soymadan bunları yerine getirmemiz mümkün değil. Şimdi bunları yapmak boşa olur. Sezon bitsin de öyle tümden bir tadilata girelim" dediğini iddia etti.

KENDİ ÇALIŞANLARI BİLE ŞİKAYET ETTİ

Yangından sağ kurtulan otel çalışanları, Grand Kartal Otel'deki eksikliklerden bahsetmişti. Çalışanların yanı sıra oteldeki yangından kurtulmayı başaran vatandaşlar da çok sayıda eksiklikten veya ihmalden şikayet etmişti.

54 DAKİKA SONRA ALEVLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Ayrıca, 78 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce hazırlanan olay yeri yangın raporu ortaya çıktı. Raporda, 03.30'da ilk ihbarın ulaştığı, 11 araç ve 30 personelle itfaiye ekiplerinin yola çıkmasının ardından 42 kilometre yol kat ederek saat 04.24'te olay yerine ulaşıldığı belirtildi.

Otel sahibiyle ilgili korkunç iddia! İtfaiye raporuna rağmen
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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