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Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı Grand Kartal Otel çalışanının anlattıkları kan dondurdu. Yangın anında otel müdüründen personeli uyandırıp kimseye haber verilmemesi talimatı geldiğini belirten çalışan, "Halit Ergül bu talimatı otel müdürü Zeki Yılmaz'a verdi. Personel zaten bir şeyler olacağını biliyordu, bu sezonu da atlatsak diye şakalaşıyorlardı. " dedi.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Yangının çıktığı Grand Kartal Oteli'nin çalışanının anlattıkları kan dondurdu.

"BU SEZONU DA ATLATSAK DİYE ŞAKALAŞIYORLARDI"

CNN Türk canlı yayınına katılan otel çalışanı Tuni Burhan, "Personel zaten bir şeyler olacağını biliyordu, bu sezonu da atlatsak diye şakalaşıyorlardı. Asansör kapatıldı tehlikeli diye biz onu kullanmaya devam ettik" dedi. Yangın anını anlatan otel çalışanı, "Ortalık kıpkırmızıydı. Üzerimizden patlama oldu, alevler beş dakika içerisinde büyüdü." ifadelerini kullandı.

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

"OTEL SAHİBİ 'KİMSEYE HABER VERMEYİN' DEMİŞ"

Otel sahibi Halit Ergül'ün talimatıyla yangının insanlara haber verilmediğini söyleyen Burhan, "Otel müdürü bir talimat veriyor, personeli uyandırın ve kimseye haber vermeyin diyor! Personelin bir kısmını otoparka gönderiyor, Halit Ergül bu talimatı otel müdürü Zeki Yılmaz'a verdi. Bu otelde zaten her şey böyle oluyor, bir sorun olur ve personel kendi kendine çözer." diye konuştu.

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimatHalit Ergül

"OTEL ZATEN ALLAH'A EMANET GİDİYORDU"

Burhan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Otelin her yerinden elektrik çarpıyordu. Odalarda minibar dolaplarından elektrik çarpıyor. Prizlerden alevler çıkıyor. Şu kadarını söyleyeyim otel zaten Allah'a emanet gidiyordu. 12 Aralık'ta bir denetim yapıldı, asansöre etiket yapıştırıldı. Asansörde 'Bu asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır' yazıyordu. Biz o asansörü yangın gününe kadar kullandık.

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Tüm oteller aparatlar restoranlar vs incelenmeli ! Devlet çok salmış bu işi belli

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

yangının kimse duymasını mı olur, büyür herkesi yakar. evet eksik çok ama yangın paniğiyle böyle bir talimat vermez çalışan çarpıtmış olabilir

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Denetim sıfır yönetenler ağır cezalar getirmedikce daha çok canlar gider

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Haber YorumlarıHasan Turk:

El altindan akp liler rusvetini alir konu kapanir.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Eğer haber verilseydi yangın her yeri sarmadan o insanlar dışarı kaçabilirdi dumanlar sarmadan oteli okadar canın hesabını Allah sorar inşallah en ağır cezayı alırsın

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