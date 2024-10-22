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Ormanda kaybolan kadın, 72 saat sonra kocasının cesedinin yanında sağ bulundu

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Maine ormanlarında kaybolan 72 yaşındaki Pamela Helmstadter, dört gece boyunca köpeği Lucy sayesinde hayatta kaldı. Eşiyle çıktığı yürüyüşte yolunu kaybeden ve yardım aramaya giden Pamela, -2 derecelik soğukta köpeğinin her gece göğsüne yatarak ısıtması sayesinde kurtuldu. Komşularının ihbarıyla bulunan kadın hastaneye kaldırılırken, köpeğin kahramanlığı takdir topladı.

Maine ormanlarında yaşanan olayda, kaybolan 72 yaşındaki Pamela Helmstadter'in hayatını köpeği Lucy kurtardı. Eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan yaşlı kadın, dört gece boyunca köpeğinin vücut ısısıyla hayatta kaldı.

Washington County polisinin açıklamasına göre olay şöyle gelişti: 82 yaşındaki John Helmstadter ve eşi Pamela, patikadan saparak yollarını kaybetti. John düşüp kalkamayınca, Pamela yardım bulmak için yola çıktı. Ancak cep telefonunu evde unutan kadın da kayboldu.

Maine Bekçilik Servisi'nden Çavuş Josh Beal, "Lucy her gece sahibinin göğsüne yatarak onu ısıtmış. Sıcaklığın -2 dereceye kadar düştüğü düşünülürse, köpeğin bu davranışı Pamela'nın hayatını kurtardı" dedi.

Çiftin kaybolduğu, evlerinin önündeki paketin alınmadığını fark eden komşuların polisi araması sonucu ortaya çıktı. Arama ekipleri Pamela'yı, eşinin cansız bedeninden 200 metre uzakta buldu. Ağır hipotermi geçiren kadın hemen hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden Pamela, arama helikopterlerinin sesini duyana kadar umudunu kaybettiğini söyledi. Siyah Labrador cinsi köpekleri Lucy, bulundukları ana kadar sahibini korumaya devam etti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Lucy'nin kahramanlığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ormanda kaybolan kadın, 72 saat sonra kocasının cesedinin yanında sağ bulundu

Ormanda kaybolan kadın, 72 saat sonra kocasının cesedinin yanında sağ bulundu

Ormanda kaybolan kadın, 72 saat sonra kocasının cesedinin yanında sağ bulundu

Ormanda kaybolan kadın, 72 saat sonra kocasının cesedinin yanında sağ bulundu

Ormanda kaybolan kadın, 72 saat sonra kocasının cesedinin yanında sağ bulundu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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