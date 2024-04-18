Ölü amcasıyla kredi çekmeye gitmişti! Genç kadın bankadan önce soluğu ATM'de almış

215 milyon nüfuslu Brezilya'da son günlerin en akılalmaz olaylarından biri yaşandı. Sao Paulo'da meydana gelen gelişmede bir kadın amcası olduğunu iddia ettiği kişiyle bankaya girerek 3 bin 400 dolarlık bir kredi çekmek istedi. Krediyi amcası adına çekmek isteyen kadın bir süre amcası adına konuştu, ancak banka yetkilileri yaşlı adamla temasa geçmek için sayısız denemede bulundu. Tekerlekli sandalyeli şahıs ise hiçbir şeye tepki vermiyordu.

ÖLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

O anları kameraya alan banka çalışanları ise yaşlı adamın çoktan öldüğünü anlayarak polise haber verdi. Brezilya'nın bütün televizyonları tarafından yayınlanan görüntülerde hayatını kaybeden şahıs ve genç kadının kredi için imza atmaya çalışması yer aldı. Söz konusu kadın, hayatını kaybeden amcasının ellerinden tutarak imza atmaya çalıştı. Bir banka çalışanı ise o anlarda "Rengi hiç iyi gözükmüyor, o hep böyle midir? diye sordu, adının Nunes olduğu belirlenen kadın ise "Evet hep böyledir, çok konuşmaz" diye yanıtladı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri ise adamın çoktan öldüğünü doğruladı ve Nunes'i gözaltına aldı. Yaşlı adamın bir süre önce öldüğü ve 68 yaşında olduğu duyurulurken kesin ölüm nedeni için otopsi çalışması yapılacağı belirtildi. Yetkililer ayrıca kadın ile ölen şahıs arasında bir akraba ilişkisi olup olmadığını da araştırdıklarını ifade etti.

BANKADAN ÖNCE ATM'YE GİTMİŞ

Öte yandan olay sonrasında güvenlik kamerasını görüntülerini inceleyen polis ekipleri dikkat çeken detaylara ulaştı. Genç kadının kredi çekmek için bankaya gitmeden önce soluğu ATM'de aldığı ve amcasına bankamatikten para çektirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.