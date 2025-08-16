Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda 3 ay önce P.D. adlı kadını evire çevire darp edip aracını da gasp eden 3 erkek şüpheli hakim karşısına çıktı. Duruşmada o gün öldüresiye darp edilen 42 yaşındaki P.D. isimli kadın tutuklu sanıkları affettiğini belirtip şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme kadının sanıkları affetmesine rağmen bir kişiyi serbest bırakırken diğer iki kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İlginç olay 19 Mayıs 2025 günü, Karaçulha Mahallesi Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelmişti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda P.D. (42) adlı kadını takip edip akaryakıt istasyonunda sıkıştıran H.A. (20), S.S. (21) ve T.A. (22) isimli 3 kişi akaryakıt istasyonunun marketine sığınan P.D.'yi evire çevire dövüp kaçmıştı. Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayda yakalanan 3 kişi kadına karşı yağma, gasp ve darp suçlarından hakim karşısına çıkmış ve tutuklanmıştı. 10 yıla kadar hapis cezası istenen 3 şüpheli bugün yapılan ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Müşteki olarak duruşmaya katılan ve 3 ay önce öldüresiye dayak yiyen P.D. ise mahkemede kendisini darp eden erkeklerden şikayetçi olmadığını ve kendilerini affettiğini söyledi. Mahkeme kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine H.A.'yi adli kontrol şartı ile serbest bırakırken S.S. ve T.A.'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıklar için yağma, darp ve dayak olayı iddiası ile 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanıklar S.S.; H.A. ve T.A. ilk kez hakim karşısına çıktılar.

Duruşmada ifade veren 21 yaşındaki S.S., 42 yaşındaki P.D.'nin eski kız arkadaşı olduğunu ve 3 yıla yakın bir beraberliklerinin bulunduğunu belirterek "Olay günü Çırpı Mevkii'ne alkol almak için gittik. P.D. alkollü vaziyette yanımıza geldi. Arabasının içinden bağırdı. Piknik alanında bağırmamasını söyledik. Yanına gittim konuşurken boynumda zincirde asılı olarak duran muskam için 'Ailen büyü yaptırdı. Seni benden uzaklaştırdı' diyerek boynumdaki muskayı koparıp aldı. Gaza bastı ve hızla ayrıldı. Ben arkadaşlarımın yanına döndüm. Muskanın benim için değerli olduğunu söyleyip P.D.'den muskayı almak için yola çıktık. P.D.'nin aracının petrole saptığını gördük. Arkadaşım H.A.; P.D.'nin aracını petrolde çarptı. Petrolde çalışan kişi bize saldırdı. Bu sırada T.A.; P.D.'nin elinde muskayı görmüş. P.D. marketin içine doğru gitmişti. T.A. da arkasından gidince market içinde bir arbede olmuş. Ben markete girdiğimde ikisi de yerdeydi. Şok oldum. P.D.'ye yaptığını beğendin mi? Allah kahretmesin diyerek oradan çıkmak istedim. P.D.'nin kullandığı arabayı daha önce sürekli kullandığım için alkolün de etkisiyle arabaya binip oradan ayrıldım. P.D. beni araçtan indirmeye çalışmış ancak ben bunu fark etmedim. Arabaya binerken arkamdan geldiyse tekme atmış olabilirim. Hatırlamıyorum. Bunu bilinçli olarak yapmadım. 30-40 metre gittikten sonra aracı petrole bıraktım. P.D.'den anahtarı, telefonu ya da cüzdanını istemedim. Telefonunu ya da çantasını görmedim. P.D. Çırpı noktasında ve petrolde bana ve arkadaşlarıma karşı bağırdı ve küfürler etti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" diye ifade verdi. Diğer iki sanığın da benzer şekilde ifade verdiği mahkemede müşteki olarak bulunan kadın P.D. sanıkları affettiğini açıkladı.

P.D. adlı kadın ifadesinde S.S. ile gündüz görüşüp birlikte olduklarını belirterek "Çırpı bölgesine piknik için gittim, S.S.'nin yanına gitmedim. Arabadan hiç inmedim. Konuşup ağız dalaşı yaptık. S.S. ile önceden arkadaşlığımız vardı. Esenköy istikametinden Bademli Kavşağı'na gelemeden çok yüksek sesle bir aracın arkamda olduğunu gördüm. Sağa yanaştım. Geçmediler. Hızlanmak istedim trafikten dolayı hızlanamadım. Aynadan baktığım zaman 3 kişinin geldiğini gördüm. S.S.'yi fark ettim. Ters istikamette olan petrole bilinçli olarak giriş yapmak üzereyken araca vurmuşlar. Petrolde çalışan bir kişiden yardım isteyip market kısmına girdim. Dışarıdaki 3 kişi petroldeki şahsa saldırdılar. Ben içerideyken tanımadığım T.A. içeri geldi. Yere yatırıp bana yumruk vurdu. Kendimi kurtarmak için vurmaya çalıştım. Yere yatırıp kolumdan ısırdı, yumruklarını da kafama vurdu. Benden herhangi bir şey istemedi. Dışarıya yönelince S.S.'yi gördüm. Aracımdan inmesini istedim. Aracın sol ön kapısına geçmek isterken T.A. önüme gelip yumrukladı. S.S. basıp gitti. Biz polisi aradık. Araç petrolün diğer girişinde bırakılmıştı. Telefonum aracın sağ ön koltuğunda, çantam da arka koltuktaydı. Telefonumun arkasında bulunan bin TL param yoktu. Çantamda arka tarafta tamamen dökülmüş vaziyetteydi. Sanıklardan bir anne olmam sebebiyle şikayetçi değilim. Herhangi bir maddi zararım yoktur. Davaya katılma talebim bulunmamaktadır" diye ifade verdi.

Duruşma sonunda tutuklu sanık H.A.'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilirken, S.S. ve T.A.'nın tutukluluklarının devamına karar verilip, duruşma ileri tarihe ertelendi. - MUĞLA