Okul inşaat kazısından insan kafatası ve kemikler çıktı
Kars'ta bir okul inşaatının temel kazısı sırasında insan kafatası ve çok sayıda kemik bulundu. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Ali Rıza Aslan Sokak'taki Halk Kütüphanesi'nin arkasındaki inşaat alanında gerçekleşti. Kütüphane güvenlik görevlisi, çıkarılan toprakta kafatası olduğunu fark etti ve durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bulunan kafatasının kime ait olduğu ve ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.
KARS'ta okul inşaatının temel kazısında insan kafatası ve çok sayıda kemik bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ali Rıza Aslan Sokak'taki Halk Kütüphanesi'nin arkasındaki okul binası inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanında temel kazısı yapıldığı sırada kütüphane güvenlik görevlisi, çıkarılan toprakta kafatası olduğunu fark etti. Güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında kafatasının kime ait olduğunu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa