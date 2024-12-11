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Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı

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35 yaşındaki Michael Lee Murray, ikinci el Subaru Outback aracını 4.000 dolara satın aldı. Ancak aracın mekanik sorunları olduğunu fark edince parasını geri istedi. Galeri yönetimi, aracın 'olduğu gibi' satıldığını ve iade edilemeyeceğini belirtti

35 yaşındaki Michael Lee Murray, Pazartesi günü Salt Lake City yakınlarındaki Sandy'de bulunan Tim Dahle Mazda Southtowne galerisinden 4.000 dolara aldığı ikinci el Subaru Outback'in mekanik sorunları olduğunu fark edince parasını geri istedi.

Murray, sorunlu araç için geri ödeme talep ettiğinde galeri yönetimi aracın "olduğu gibi" satıldığını ve iade edilemeyeceğini söyledi. Galeri müdürü Tyler Slade, satış öncesinde Murray'e aracın bakıma ihtiyacı olduğunu açıkça belirttiklerini ifade etti.

Ret cevabı üzerine öfkelenen Murray, parasını geri vermezlerse aracı galeriye çarpacağı tehdidinde bulundu. Müdür Slade, "Sakinleşip bir çözüm bulabileceğimizi söyledik" dedi.

Ancak öfkeli müşteri dinlemedi. Polis raporuna göre Murray, galeriden çıktı ve dakikalar içinde aracını binanın cam kapılarından içeri sürdü. Galerinin içinden çekilen görüntülerde, Murray'in bir masayı parçaladığı ve küfürler ederek ceketini çıkarıp galeriden ayrıldığı görülüyor.

Olayda kimse yaralanmadı ancak galerinin yaklaşık 10.000 dolar hasarı olduğu belirtildi. Galeri yönetimi, Murray'e olay öncesinde parasını geri vermeyi veya başka bir araç teklif ettiklerini iddia etti.

Murray, suç işleme, tehlikeli davranış ve ekonomik zarara sebep olma suçlarından tutuklandı ve Salı günü serbest bırakıldı. Inside Edition'a konuşan Murray, "Param için çok öfkeliydim, bir anlık gözüm karardı. Muhtemelen bunu yapmamalıydım, kontrolümü kaybettim" dedi.

Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı

Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı

Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı

Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı

Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

4000 dolar a burda şahin alamazsın

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Haber YorumlarıSUNSET null:

gazoz parasına aldın şikayet etme cevabı alınca adam gibi tepki vermiş. koyun olmamış yani.

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