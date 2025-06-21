Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, uzun süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. İkinci kez kalbinin durduğu belirtilen Candan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık sorunları nedeniyle 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, bugün İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

ANNEDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Cenaze sırasında ayakta durmakta güçlük çeken anne Umut Candan, gözyaşları içinde feryat etti. "Çırpındım ben, neden duymadınız? Benim çocuğum gitti, şimdi ben ne yapacağım? Ben nasıl yaşayacağım? Bir tane lokma niye yediremediniz?" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

Anne Candan, yoğun bakım sürecine de değinerek, "Ben yoğun bakımda bakım yapılacak, iyileşecek, odasına dönecek sandım. Çocuklarım suçsuz diye bağırdım, kimse duymadı. Aç diye bağırdım, kimse duymadı," sözleriyle yaşadığı çaresizliği paylaştı.

Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan ise tabuta dakikalar boyunca sarılarak ağladı.

Nihal Candan'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki törenin ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.