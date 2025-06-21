Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı
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Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı
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Uzun süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ikinci kez kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. 23 kiloya kadar düşen Candan, İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreninde feryat eden anne Umut Candan, "Bir lokma niye yediremediniz?" diyerek isyan etti.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, uzun süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. İkinci kez kalbinin durduğu belirtilen Candan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık sorunları nedeniyle 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, bugün İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

ANNEDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Cenaze sırasında ayakta durmakta güçlük çeken anne Umut Candan, gözyaşları içinde feryat etti. "Çırpındım ben, neden duymadınız? Benim çocuğum gitti, şimdi ben ne yapacağım? Ben nasıl yaşayacağım? Bir tane lokma niye yediremediniz?" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

Anne Candan, yoğun bakım sürecine de değinerek, "Ben yoğun bakımda bakım yapılacak, iyileşecek, odasına dönecek sandım. Çocuklarım suçsuz diye bağırdım, kimse duymadı. Aç diye bağırdım, kimse duymadı," sözleriyle yaşadığı çaresizliği paylaştı.

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan ise tabuta dakikalar boyunca sarılarak ağladı.

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

Nihal Candan'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki törenin ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Garip garip tiplerin olduğu ortamlarda O kadar rezil bir hayat yaşıyorlardı ki ben sahipsiz sanıyordum meğer anne babaları varmış hayret

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıenginkaya7:

Hampadan para kazanmanin talihsiz sonuclari, Umarim genclere ibret olur ,, Rabbim sefahatinden mahrum etmesin ??

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMustafa Türk:

LAİK TOPLUMUN GELDİGİ SON NOKTA ACİYORUM SİZLEREE

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
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