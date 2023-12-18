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Nevşehir Kayseri Karayolunda Ters Şeritten İlerleyen Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

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Nevşehir Kayseri karayolunda ters şeritten ilerleyen ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Nevşehir Kayseri karayolunda ters şeritten ilerleyen ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Nevşehir Kayseri karayolu Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Hakan D. kullandığı 38 EE 435 plakalı otomobil ile Nevşehir Kayseri karayolunda ters şeride girdi. Kilometrelerce ters şeritten ilerleyen Hakan D. karşı yönden gelen ve Bayram Ö.'nün kullandığı 38 AAT 028 plakalı otomobile çarptı. Çapmanın etkisi ile araç sürücüleri otomobilde sıkışırken 38 EE 435 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 6 kişi de yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile birlikte itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen araçların içinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polis, üşüyen yaralıyı montu ile ısıtmaya çalıştı

İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu orta refüje savrulan yaralı, ambulansı beklerken üşüdüğünü söyledi. Bunun üzerine olay yerinde bulunan bir polis memuru üzerindeki montunu çıkartarak yaralının üzerine örttü.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ve 6 yaralı Nevşehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Nevşehir Kayseri karayolu araçların kaldırılmasından sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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