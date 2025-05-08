Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlanıyor
68 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Naşit Özcan için ilk tören Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlendi. Sanatçı, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Geçtiğimiz şubat ayında beyin kanaması geçiren tiyatro ve dizi oyuncusu Naşit Özcan, tedavi gördüğü hastanede 4 Mayıs Pazar günü hayatını kaybetti. 68 yaşında yaşama veda eden Özcan, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
TİYATRO SAHNESİNDE ANMA TÖRENİ
Sanatçı için ilk tören, saat 11.00'de Üsküdar'daki Musahipzade Celal Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Törende dostları, meslektaşları ve sevenleri hazır bulundu. Duygusal anların yaşandığı törende, katılımcılar saygı duruşunda bulundu.
CENAZE ŞAKİRİN CAMİİ'NDEN KALDIRILACAK
Naşit Özcan'ın naaşı, sahnedeki törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.
27 ŞUBAT'TA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
27 Şubat'ta beyin kanaması geçiren Naşit Özcan, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık iki ay süren tedavi sürecinin ardından 4 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.