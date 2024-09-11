Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran'ı kimin ya da kimlerin öldürdüğü henüz net olarak ortaya çıkmazken; aralarında anne, baba ve abinin de olduğu 23 kişinin gözaltındaki ifadeleri sürüyor. Amca ile itirafçı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, tüm gözler aile üyelerine çevrilmiş durumda...

CENAZEYİ DIŞARIDAKİ ABİSİ TESLİM ALMIŞTI

İtirafçı Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia ederken, amca ile anne arasında bir yasak aşk olduğu iddiası da çok konuşulmuştu. Savcılık kuvvetli şüphe nedeniyle ailenin cenazeye katılmasına bile izin vermezken, küçük Narin'in cansız bedeni dışarıdaki neredeyse tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti. 8 yaşındaki Narin gözyaşlarıyla toprağa verilirken, abisinin elindeki gelinlik ise dikkat çekmişti.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Narin cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürerken, abi Baran Güran'ın TikTok hesabı olduğu ortaya çıktı. Kardeşi Narin'in kaybolmasından sonra da paylaşımlar yaptığı görülen abi Güran'ın özellikle otomobiller ile yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Abi Baran Güran'ın kardeşi Narin kaybolduktan sonra "Benim bir tane bacım vardı. Narinim çık gel. Allah'ım kurban olayım benim canımı al onu bize geri ver" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulunduğu görüldü.

ANNESİNİN AÇIKLAMALARINI PAYLAŞMIŞ

Annesinin Narin kaybolduktan sonra televizyon kanalında yaptığı açıklamaları da paylaşan abi Güran "Allah için paylaşın gündemden düşmesin. Benim sadece bir tane bacım var Allah için dua edin paylaşın" diye yazmış.

"ANNEME, BABAMA, KARDEŞLERİME KÖTÜ ŞEYLER SÖYLEMEYİN"

Narin'in cansız bedeni toprağa verildikten sonra da paylaşımlarına devam eden Baran'ın gözaltındaki diğer aile üyeleriyle yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Abi Güran söz konusu paylaşımda "Her şey tam belli olmadan anneme, babama, kardeşlerime kötü şeyler söylemeyin. Allah büyük. Bunu yapan kansız çıkacak. Allah için her yerde annemi, kardeşlerimi görüyorum. Ağır küfürler var Allah için yapmayın. Beni de düşünün ne annem var yanımda ne babam ne de akrabalarım." ifadelerini kullandı.

YORUMLARDA DİĞER AİLE ÜYELERİNE TEPKİ VAR

Baran Güran'ın söz konusu paylaşımına yapılan yorumlar da dikkat çekti. Birçok TikTok kullanıcısı abi Baran'ın acısını paylaşırken, diğer aile üyelerine ise sert tepki gösterdiği görüldü.