Üye Girişi
Haberler

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aralarında anne, baba ve kardeşlerin de olduğu toplam 23 kişinin sorgusu sürerken, küçük Narin'in cansız bedeni dışarıdaki tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti. Cenazede elindeki gelinlikle görülen abi Güran'ın sosyal medya hesabından "Her şey tam belli olmadan anneme, babama, kardeşlerime kötü şeyler söylemeyin. Allah büyük. Bunu yapan kansız çıkacak. Ağır küfürler var Allah için yapmayın" şeklinde bir paylaşım yapması dikkat çekti.

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran'ı kimin ya da kimlerin öldürdüğü henüz net olarak ortaya çıkmazken; aralarında anne, baba ve abinin de olduğu 23 kişinin gözaltındaki ifadeleri sürüyor. Amca ile itirafçı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, tüm gözler aile üyelerine çevrilmiş durumda...

CENAZEYİ DIŞARIDAKİ ABİSİ TESLİM ALMIŞTI

İtirafçı Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia ederken, amca ile anne arasında bir yasak aşk olduğu iddiası da çok konuşulmuştu. Savcılık kuvvetli şüphe nedeniyle ailenin cenazeye katılmasına bile izin vermezken, küçük Narin'in cansız bedeni dışarıdaki neredeyse tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti. 8 yaşındaki Narin gözyaşlarıyla toprağa verilirken, abisinin elindeki gelinlik ise dikkat çekmişti.

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili dikkat çeken paylaşım

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Narin cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürerken, abi Baran Güran'ın TikTok hesabı olduğu ortaya çıktı. Kardeşi Narin'in kaybolmasından sonra da paylaşımlar yaptığı görülen abi Güran'ın özellikle otomobiller ile yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Abi Baran Güran'ın kardeşi Narin kaybolduktan sonra "Benim bir tane bacım vardı. Narinim çık gel. Allah'ım kurban olayım benim canımı al onu bize geri ver" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulunduğu görüldü.

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili dikkat çeken paylaşım

ANNESİNİN AÇIKLAMALARINI PAYLAŞMIŞ

Annesinin Narin kaybolduktan sonra televizyon kanalında yaptığı açıklamaları da paylaşan abi Güran "Allah için paylaşın gündemden düşmesin. Benim sadece bir tane bacım var Allah için dua edin paylaşın" diye yazmış.

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili dikkat çeken paylaşım

"ANNEME, BABAMA, KARDEŞLERİME KÖTÜ ŞEYLER SÖYLEMEYİN"

Narin'in cansız bedeni toprağa verildikten sonra da paylaşımlarına devam eden Baran'ın gözaltındaki diğer aile üyeleriyle yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Abi Güran söz konusu paylaşımda "Her şey tam belli olmadan anneme, babama, kardeşlerime kötü şeyler söylemeyin. Allah büyük. Bunu yapan kansız çıkacak. Allah için her yerde annemi, kardeşlerimi görüyorum. Ağır küfürler var Allah için yapmayın. Beni de düşünün ne annem var yanımda ne babam ne de akrabalarım." ifadelerini kullandı.

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili dikkat çeken paylaşım

YORUMLARDA DİĞER AİLE ÜYELERİNE TEPKİ VAR

Baran Güran'ın söz konusu paylaşımına yapılan yorumlar da dikkat çekti. Birçok TikTok kullanıcısı abi Baran'ın acısını paylaşırken, diğer aile üyelerine ise sert tepki gösterdiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Sosyal Medya Diyarbakır 3-sayfa Hukuk Medya Baba

İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim

Narin cinayetinin itirafçısı mahkemede ifade değiştirdi

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

 AK Partili Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir

AK Partili vekil bildiklerini değil herkesin dillendirdiği senaryoyu tekrarladı
Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor

Rakam netleşti, kredi kartı zorunlu hale geliyor
500

Yorumlar (10)

Köfteci Jardel:

Engin Polat skandalı nasıl unutturuldu ama. Bu arada Çağla Tuğaltay için adalet bekliyoruz. Evinde kafası kesilerek öldürüldü.

135
27
yanıtYanıtla
Yalçın Karaduman:

Bıktık Aynı haberden

36
77
yanıtYanıtla
Yusuf Yıldırım:

Haklı. Suizanda bulunmamak gerekir. Herşeyin açığa çıkacağı günü beklemek en doğrusu.

68
10
yanıtYanıtla
suskun çocuk null:

yeter aynı haber RABB'im sabır versin ailesine, aynı yemeği ısıtıp ısıtıp önümüze getirmeyin artık !

19
33
yanıtYanıtla
İbrahim İslam:

ALLAH Dinde zorlama yok ayetiyle ister inan ister inanma ister ateist ol ister putperest ol ister Dine uy ister uyma sana hesap sormayacagim ceza vermeyeceğim Anlaminda değil Ya kendin güzellikle benim varlığımı Dinim olan ISLAM i kabul edersin ya da Ceheneme gider cezasını çekersin yoksa ben zorla başına silah dayayıp inandirmayacagim zorla kolundan tutup Namaz kildirtmayacagim anlaminda bu ayet var ama çoğu insan bu ayeti Allah istediğin Dine uy sana hesap sormayacagim cezası vermeyeceğim özgürsün şeklinde okuyor hayir oyle değil özgürsün ama cezasını da çekersin trafik kuraları gibi düşünün develt başınıza polsi dikiyor mu zorla kurala uyduruyor mu hayir ya kendiniz işte hiz sınırına ışıklara uyarsiniz ya da uymazsaniz cezasını cekersiniz bu ayet bu anlamdadir kardeşim

16
10
yanıtYanıtla
ismail athan:

kamuoyu baskısı devlet memurunun işini yapmaya me bur etti kamuoyu baskısı olmasaydı nice narinlar olduğu gibi bu narinde kaybolup gidecekti

19
4
yanıtYanıtla
Özer Doğan:

malesef katil ve katiller senin Ailen içinde bu kadar cani bir Ailenin ferdi olduğun için utanın Sekiz yaşında bir kız çocuğuna kıyanlar insan olabilirmi

15
3
yanıtYanıtla
MUHAMMET AYDENİZ:

Köylerde yeterli sayıda kamera olsaydı belki de bu ve buna benzeyen Müge Anlı da çıkan bir sürü cinayet işlenemeyecekti. Umarım bu saatten sonra bu ayrıntıya dikkat ederler.

1
0
yanıtYanıtla
Tandogan Dogan:

millet bikti usandi artik bu haberlerden..ya cinayet cok ustaca uslenmis yada cibayet masasi cok becdriksiz

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ŞOK AKTÜEL 11- 17 EYLÜL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Narin'in ailesinin HÜDA-PAR ile bir ilişkisi var mı? HALK TV CANLI İZLE 11 Eylül Halk TV canlı izleme linki var mı? Bugünkü konuk kim? İsmail Küçükkaya'nın konuğu kim oldu?
title