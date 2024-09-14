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Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken gerek telefon kayıtları gerekse sorgu esnasında verilen çelişkili ifadeler neticesinde ibre ağabey Enes'e dönmeye başladı.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinde son gelişmeler katil zanlısı olarak abiyi gösteriyor.

Jandarma ekiplerinin üzerinde inceleme yaptığı şüphelilerin telefonundan, anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran'ın arasında herhangi bir telefon ve mesajlaşma olmadığını, Salim Güran'ın telefonun Yüksel Güran'ın telefonun da kayıtlı bile olmadığını tespit ederken, telefon kayıtlarını ve mesajları silen tek şüpheli olarak tespit edilen Salim Güran'ın büyük amcasıyla olay sırasında ve sonrasında yaptığı bir çok görüşmeyi tespit etti.

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

CESET AİLE KARARIYLA MI ORTADAN KALDIRILDI?

Silinen ses kayıtları ve mesajların yanı sıra yapılan arama kayıtlarında Narin'in kaybolduğu sırada ve sonrasında büyük amcasıyla görüşmeleri tespit edilen Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ve oğlu Ramazan Atasoy'un yaptığı telefon görüşmelerine de ulaşan jandarma ekipleri, şu ana kadar eldeki bulgu ve belgelerden birinci cinayet zanlısı olarak abi Enes'in öne çıktığı, aile kararıyla cesedin taşeron aracılığıyla ortadan kaldırılmaya çalışıldığı üzerinde duruluyor.

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

ANNE, İLK OLARAK BÜYÜK AMCAYI ARAMIŞ

Eldeki veri ve bilgiler doğrultusunda, Narin'in kaybolduğu anda anne Yüksel Güran'ın aradığı ilk isim olarak öne çıkan ve dün yaptığı açıklamayla cinayetin failinin Narin'in cesedini dereye getirip atan Nevzat Bahtiyar olduğunu ifade eden büyük amcanın ifadesinin alınması beklenirken, küçük kızın abisi tarafından öldürüldükten sonra aile meclisi kararıyla cesedinin ortadan kaldırılması için köyün kriminal ailesi olarak bilinen Bahtiyarlar ailesinden Nevzat Bahtiyar'a ortadan kaldırılması için teslim edildiği üzerinde duruluyor.

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

KOLDAKİ ISIRIK ŞÜPHELERİ ARTIRIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; Narin'in tırnak arasından çıkacak olan deri ve doku parçalarıyla, abisi Enes'in kolunda bulunan ve Narin'in cesedinin bulunmasından önce "küçük ağız yapısına uygun, insan ısırığı" yorumu sonrası bırakılan abisi Enes'in kolundaki ikinci ısırığın kime ait olduğu yönündeki tespitin de katilin belirlenmesinde büyük etken olacağını ifade eden Adli Tıp Kurumu yetkilileri, her ne kadar üzerinde başka insan DNA'sı bulunmasa da küçük kızın bozulmaya yüz tutan cesedi üzerinden bir istismar veya istismar girişimine uğramadığını söylemenin pek belirgin olmayacağını ifade ediyor.

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

İFADESİ ÇELİŞKİLERLE DOLU

Ağabey Enes Güran da kardeşinin kaybolma haberini 19:11'de annesinin "Narin yemeğe gelmedi" sözleri ile öğrendiğini söyledi. Ağabey Güran gözündeki morluklarla ilgili ifadesinde şunları söyledi: "Narin'i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım. Sonra adli tıpa götürüldüğümde küçük çizikler de olduğunu fark edince, mısır koçanları tarafından olabileceğini fark ettim."

"BAKKALA GİTTİM" DEDİ, YALAN ÇIKTI

Narin'in ağabeyi Enes Güran savcılık ifadesinde, köy bakkalı Ömer Susanbağ'ın verdiği ifade okundu ve bu ifade kendisine soruldu. Bunun üzerine Enes Güran, "Sofi Market'e giderek kendime bir adet enerji içeceği aldım. Aldığım sırada köylümüz olan zihinsel engelli Süleyman da bakkala geldi. 1 adet enerji içeceği de Süleyman'a alarak bakkaldan çıktım. Bakkaldan çıktıktan sonra arkadaşım Muhammet Yağmur'u gördüm. Onunla konuştuk. Ardından yanımıza Kerem Güran, kardeşim Muhammet, Tahir Kaya geldiler. Bir süre sonra üvey babaannem Süheyla Güran yanımıza geldi. Kendi samanlarının taşınmasını istedi. Kardeşim ve diğerleri yorgun olduklarını söyleyerek kabul etmediler" yanıtını verdi. Ancak Enes Güran'ın söz ettiği Sofi Market'e hiç gitmediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Narin Güran Narin Güran Diyarbakır Cinayet 3-sayfa Güncel Hukuk

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Yorumlar (16)

Emrah null:

suç en son narine kalacak

302
2
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Real:

TAMAM Allah rahmet eylesin de yeter artık Artık fiş almayana ceza kesilecek birazda onu konuşalım yasalliğını konuşalım EKONOMİ konuşalım

34
94
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Can Özer:

Elektrige verin tum aileyi

104
4
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Ahırda Köpekçi abiyi yakaladı ve olanlar oldu.

97
1
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Tandogan Dogan:

cok beceriksiz bir emniyet teskilati var

55
28
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ASPAVA38:

BU İŞ ABİDE BİTER KARDEŞİM..İSTEMEYEREK ABİ NARİNE ZARAR VERDİ .NARİN ÖLÜNCE... ÖLEN ÖLDÜ..BARİ ABEYİ KORUYALİM ONU YAKMAYALİM..PSİKOLOJİSİ İLE HAREKET EDİYOR AİLE..DAHA İLERİDE SUCU AKRABALARDAN İHTİYARLARDAN BİRİ...BİLE ÜSTLENEBİLİR..ABEYİN HAYATİ KARARMASİN DİYE ..BUNUDA GÖREBİLİRİZ..

70
7
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suskun çocuk null:

yetmedi mi aynı yemeği ısıtıp ısıtıp onumuze koymanız...... .

25
18
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Karakutu:

Medya olayi inanılmaz boyutlara taşıdı bence. Öyle oldu ki tüm köy birbirilerine şüphe ile bakıyor. Siz şimdi bütün bunlar bittikten sonra yaşanan tartışmalar, intiharlar,vesairesini görün.

19
9
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Mehmet Mutlu:

bence narin kendi kendini öldurdu işçiler dereye götürdü

21
7
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Bozkurtlar Diriliyor:

muhtrmelen daha iyi plan yapsinlar diye hepsini ayni koğusa koydular!

23
2
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