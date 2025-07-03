Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey için hakimden tahliye talebi

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey için hakimden tahliye talebi
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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile ilgili hakim tahliye talep etti. Hakimin kararında, "Haklarındaki suç şüphesinin kuvvetli olmaktan çıktığı vicdani kanaatine varılmıştır." ifadeleri gerekçe olarak yer aldı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey için hakimden tahliye talebi

ANNE VE AĞABEY İÇİN HAKİMDEN TAHLİYE TALEBİ

Olaya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Rojda Altıntaş, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran için hakimin tahliye istediğini açıkladı.

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey için hakimden tahliye talebiYüksel Güran

"SUÇ ŞÜPHESİNİN KUVVETLİ OLMAKTAN ÇIKTIĞI VİCDANİ KANAATİNE VARILMIŞTIR"

Altıntaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili tutuklu bulunan Enes Güran ve annesi Yüksel Güran'ın tahliye talebi reddedildi. Ancak kararı veren heyetin başkanı bu karara katılmadı, itiraz etti.

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey için hakimden tahliye talebiEnes Güran

Derhal tahliye edilmeleri gerektiğini söyledi. Ve kararına şu sözleri yazdı: 'Mevcut delil durumu itibariyle, haklarındaki suç şüphesinin kuvvetli olmaktan çıktığı vicdani kanaatine varılmıştır.' Gelişmeleri Yüksel Güran'ın avukatı duyurdu."

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey için hakimden tahliye talebi

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

nevzat a yıkmayın da şimdi

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıŞeffaf bakış:

Yazıklar olsun gerçekten böyle bir talepte bulunan veya böyle bir karar veren hakim olursa yazıklar olsun derim hakimi küçümsemiyorum kötü bir söz de söylemiyorum ama gerçekten yazıklar olsun diyorum o küçücük kız bacağı kopmuş bir şekilde katledilip suya gömüldüğü zaman abisi hapishanede görüntülü konuşurken kahkaha atıyor ve gayet mutluydu bunda bile mi görmüyorsunuz kimin katili kimin vicdansız olduğunu eğer bu katilleri dışarıya salarsanız gerçekten sizlere yazıklar olsun

Yorum Beğen38
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Haber YorumlarıOrhan Göksel:

klasik senaryo bi kerede şaşırtın bee

Yorum Beğen34
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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Rezillik hepsi suçlu

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Haber YorumlarıSer_hat:

Onlarda vicdan ne arar...Bu hakim ne yapmaya çalışıyor

Yorum Beğen17
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