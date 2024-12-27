Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma, yarın devam edecek

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma bugün devam ediyor. Türkiye'yi derinden sarsan olayda, tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Duruşmanın ikinci gününde de karar açıklanmazken; duruşma yarın devam edecek.

ANNE GÜRAN YARIN KONUŞACAK

Tutuklu yargılanan sanıklardan anne Yüksel Güran'ın da yarınki duruşmada savunmasını yapacağı bildirildi. Kararın yarın verilmesi bekleniyor.

NELER YAŞANDI?

Duruşma savcısı dün mütalaayı okurken iyi hale yer olmadığı ve tüm sanıkların suç ortağı olduğunu dile getirmişti. Bugün devam eden duruşmada savunma sırası tutuklu sanık ağabey Enes Güran'a geldi. Güran, günlerce konuşulan kolundaki ısırık iziyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı ve diğer sanıklar gibi o da baş şüpheli Nevzat Bahtiyar için "O bir katil" ifadesini kullandı.

"Bana 'Cezaevine gireceksin,' dediler. Psikolojim bozulmuş, kardeşim, yok, ben cezaevindeyim. Nezarethanedeyim, zile bastım, gittim, ifademi verdim. Sonra bana 'Kendi g.... kurtarmaya mı çalışıyorsun?' dediler. 'İfademe geçirmeyecek misiniz söylediklerimi?' dedim, 'Geçirmeyeceğiz,' dediler" diyen Güran, kolundaki morluğunun nedenini de açıkladı.

"KOLUMU BEN KENDİM ISIRDIM"

Güran, "Kolumdaki morluğa gelince, ben kendim ısırdım. Hakkımı helal etmiyorum, zehir zıkkım olsun. Onlardan çıkmasa da çocuklarından çıkacak. Gerekirse kafamı koparın ama beni Narin'in ölümüyle suçlamayın. Baro başkanı bir elbiseden bahsetti. Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalabilirim, ama vicdanım rahat" ifadelerini kullandı.

"NEVZAT BİR KATİL"

Güran ayrıca tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar için "Bugün bana dediler ki, 'Kardeşin geri gelecek, kafana sık. Sıkmazsan namussuzsun.' Ali Bey diyor ki, 'Nevzat Bahtiyar sizin köpeğiniz bile olamaz.' Evet, köpeğimiz bile olamaz, ama o bir katil. Gözümdeki morluktan bahsediyorsunuz, ama bir kanıt var mı? Yok. Kolumdaki ısırığı merak ediyorlardı ya, annem benim çene ve diş yapılarımı almıştı. Türkiye'de kaç diş profesörü var, söylesinler" ifadelerini kullandı.

"NEVZAT İLE İLGİLİ ANLATACAKLARIMA ŞOK OLACAKSINIZ"

Güran konuşmasının devamında "Nevzat ile ilgili bazı konularda şahitlerim var. Onlarla birlikte ilerde anlatacağım. Hepiniz şok olacaksınız. Anlatacaklarıma. Nevzat ile ilgili. (Nevzat Bahtiyar'a döndü) 'Nevzat, sana tek bir kelime söyleyeyim' dedi. Ardından Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'a dönerek 'Kızın' dedi. Nevzat Bahtiyar, 'Kızın' kelimesinin ardından "Şerefsizlik yapma" dedi. 2-3 saniyelik gerginlik hemen sonlandırıldı.

Güran konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar para için ölüyor. Bugün fen lisesine nasıl gittiğimi sorarsanız, özel okuldur. Ama benim ayakkabım yoktu, elbisem yoktu. Diyorsunuz ya, '400 dönümü satınca her şey olur.' Tarlayı konuşup duruyorsunuz. Lanet olsun o tarlalar, sizin olsun! Ahirette siz bu yaptıklarınızın hesabını nasıl vereceksiniz? Vallahi hepiniz cehennemde yanacaksınız. Ben de insanım, hatalarım vardır, ama bu konuyla ilgili hatam yoktur. Üzerime atılan iftiraların boş olduğunu herkes görüyor. Keşke ben Narin'e bunu yapanı görseydim, onu öldürürdüm. Keşke annemi üzmemek için yaşamak zorunda kalmasaydım. 18 yıl boyunca beni büyüttü, onu üzmeye hakkım yok."

"KAYNAĞIN KENDİSİ OLDUĞUNU BELİRTEN BİR BİLİRKİŞİ VAR"

Mütalaaya karşı savunmasını yapan Enes Güran'ın ardından avukatı Mahir Akbilek söz aldı. Akbilek, bilirkişi raporlarına ilişkin "Kaynağının kendisi olduğunu belirten bir bilirkişi var. Dayanaklarınızı gösterirsiniz, dayanak siz olamazsınız. Biz sizi böyle denetleriz. Ama bu rapor dayanak olarak kendisini gösteriyor. Biz sizin var olduğunuzu bile bilmiyoruz, sizi göremiyoruz. Bizim açımızdan bunlar tanık. Bilirkişi görünümlü tanıklar" ifadelerini kullandı.

"BU MÜMKÜN DEĞİL"

Akbilek ayrıca "Baz raporuyla ilgili ciddi bir çelişki var. Müvekkilim olmasa da Salim Güran'ın gece vakti hareket ettiği iddiası çürütüldü. Bunu ileri sürenler, keşke daha dikkatli şekilde Dara-2 kameralarını inceleselerdi. O aracın etrafında sivil insanlar da görülecektir. Ellerinde telefon vardır, arama yapıyorlar. Levent Mazılıgüney, Koray Peksayar ve Behçet Kılıç hocalarımızın 10 Haziran 2020 tarihli çalışması var.

Bu çalışmada 'adli bilişim uzmanı' ve 'hukukçu' unvanları açıkça yazıyor. Gizli saklı bir şey yok. Mazılıgüney Hoca ile görüşme şansı bulduk. Kendisi, geriye dönük verilerin depolanması diye bir teknolojinin olmadığını söyledi. Peki, bu verileri nereden getirdiniz? Geriye dönük canlı konum tespiti yapılmaya çalışılıyor. Bu mümkün değil" diye konuştu.

"BU DAVADA SADECE GÜRAN AİLESİ YARGILANMIYOR"

Akbilek ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Topluluklar birbirlerine hiç benzemez. Keşke her topluluk kendi kültürleri içinde değerlendirilseydi. Burada olağan bir ceza yargısı süreci görülmektedir. Bilirkişi, 22 baz istasyonundan sinyal aldığını söylüyor, taraf vekilleri de bunu dile getiriyor. Ancak diğer sanık vekillerinin kamu adına konuşuyormuş gibi bir tutum sergilediğini hissediyoruz. Bu davada sadece Güran ailesi yargılanmıyor. Senaryo bambaşka bir şeydir. Ama bu önyargının esiriyseniz, 'Nevzat garibandır, zavallıdır,' derseniz, Güran ailesinin kadın üyelerinin aynı kategorideki suçu işlediklerine dair tespitler varken ve Nevzat'ın ailesi dışarıdaysa, elbette Nevzat da rahat olur.

Nevzat Bahtiyar gerçeği bizden parça parça uzaklaştırıyor. Amacının ne olduğunu ben de algılayamıyorum, ama anlattıklarının hakikat olmadığı çok açık. Yalan, bir ihtiyaçtan söylenir; yalan bir savunma refleksidir, kişi ihtiyacı olduğu için yalan söyler. Nevzat Bahtiyar, ahırın üstündeki açıklıktan cesedi bıraktığını itiraf etmişti, hatta insanlık göstermek için 'yavaş bıraktım,' demişti. Nevzat Bahtiyar kafa karıştırırsa kendisine faydası çoktur. Eğer iddia ettiği gibi Salim'den korktuğu için çelişkili beyanlarda bulunmuş olsaydı, ilk beyanlarında Salim'i söylemezdi. Zaten Salim'i söylüyorsun. Bu davada ilk defa ceza yargılamalarında dedikodu görüyoruz. Nasıl elde edildiği belirlenmeyen istihbari bilgiler, hukuki bir delilmiş gibi sunuluyor."

DURUŞMADA GERGİNLİK

Enes Güran'ın ikinci avukatı Muhammet Fatih Demir, savunmasını yaparken, söz almadan konuşan bir avukatın salondan çıkarılması istendi, buna tepki veren başka bir avukat daha salondan çıkarıldı. Barodan bir avukat cevap verdi. Mahkeme Başkanı daha önce uyardığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.