Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un ikinci bir telefonunun olduğu ortaya çıktı. Telefona imajı alınmak üzere jandarma ekipleri el koydu.

SALİM GÜRAN'IN İŞÇİSİNİN İKİNCİ CEP TELEFONU TESPİT EDİLDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklananlar arasında, amca Salim Güran'ın işçisi 15 yaşındaki Ramazan Atasoy da yer aldı. Atasoy'un kullanmış olduğu ikinci bir telefonun olduğu tespit edildi. Ramazan Atasoy'un bu telefonu Karamus Mahallesi'nde bir tamirciye bıraktığını tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti. Sözcü'de yer alan habere göre, dükkana giden jandarma, söz konusu telefona imajı alınmak üzere el konuldu.

Salim Güran

Cinayet soruşturmasını yürüten ekipler, Ramazan Atasoy'un patronu Salim Güran'la cinayetle ilgili görüşmeleri sadece bu telefon üzerinden yapmış olma ihtimalini değerlendiriyor. Jandarma ekipleri, bu telefonun cinayetteki sır perdesinin aralanmasına önemli katkısının olabileceğini düşünüyor.

GÖRÜŞMELER, AÇIĞA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı görüşme soruşturma dosyasına girmişti. Telefonda yapılan imaj çalışmasında Salim Güran ile R.A. arasında yapılan Kürtçe görüşme, uzman ekip tarafından çözümlenmişti. İfadesinde Salim Güran ile 21 Ağustos'ta 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52 ve 18.54'te yapmış olduğu görüşmelerin içeriğini sorulan R.A., hiç bir konuşmayı hatırlamadığını söylemişti.

"HENÜZ BENDE DEĞİL, DAHA ÖLMEMİŞ"

"Cep telefonlarında yapılan imaj çalışmalarında, aralarında yapılan görüşmede Salim'in 'O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş' şeklinde konuşmaya karşılık, 'Eeee' şeklinde cevap verdiğiniz, Salim Güran'ın da 'Biri yerde' şeklinde cevap verdiği, buna karşılık 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş' diye cevap verdiğiniz konuşmaya ilişkin diyecekleriniz nelerdir?" sorusu üzerine R.A., 'Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum' cevabını vermişti.