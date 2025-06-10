Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

İngiltere Glasgow'daki Bannerman Lisesi'nde çalışan öğretmen Kirsty Buchan'ın gizli yetişkin içerikli hesabı, öğrencilerin okulda paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı.

2022 yılında öğrenciler, Buchan'ın hesabını keşfetti ve durumu okul müdürü Seonaidh Black'a bildirdi. Öğrenciler, Buchan'ın iç çamaşırıyla çekilmiş fotoğraflarını müdüre gösterdi.

Öğretmenin hesabı, herkesin kolayca erişebileceği şekilde açıktı ve giriş için para veya üye olma zorunluluğu yoktu. Profilinde "İyi bir öğretmendim ama şimdi çok kötü oldum" gibi ifadeler yer alıyordu.

Müdür Black, bazı üst sınıf öğrencilerinin kendisine heyecanla durumu anlattığını ve okulda herkesin bu durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Kirsty Buchan, önceden bu okulda öğrenci olmuş ve sonrasında öğretmen olarak göreve başlamıştı. Ancak disiplin kuruluna katılmadı.

Müdür, Buchan'ın iyi niyetli bir öğretmen olduğunu ancak zaman zaman sınırları aşan davranışlar sergilediğini belirtti. Özellikle sosyal medya hesaplarını öğrencilerle paylaşırken yanlış kararlar verdiği vurgulandı.

Bir öğrenci velisi, oğlunun öğretmenin hesabına mesaj bıraktığını da müdüre bildirdi.

Buchan, hesabı ortaya çıktıktan sonra işinden ayrıldı. Yetişkin içerikli sayfasından bir ayda yaklaşık 60 bin sterlin kazandığını söyledi.

Buchan, maaşı azaldığı için ekstra gelir elde etmek amacıyla böyle bir hesap açtığını ifade etti.

Bu olay okulda hâlâ konuşulmaya devam ediyor.

Öğretmenlik kurumunun yaptığı incelemede, Buchan'ın hesabını 18 yaşından küçüklere kapatmadığı tespit edildi.

Disiplin kurulu, tüm suçlamaların doğru olduğunu belirleyerek Buchan'ın öğretmenlik lisansını iptal etti.

Kurul üyeleri, öğretmenin özel hayatı ile meslek hayatı arasında sınır koyamadığını ve mesleğini kendi profilinde yanlış şekilde kullandığını söyledi.

Bu olayın ardından, NHS'de çalışan bir hemşirenin de iş yerinde yetişkin içerikli fotoğraflar çektiği için soruşturma altında olduğu öğrenildi.

Ayrıca, bir devlet memurunun evden çalışırken telefonla danışmanlık yaparken aynı zamanda yetişkin sitesi için canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan, bir kreş öğretmeni de öğrencinin annesinin eşinin hesabını fark etmesiyle işten çıkarıldı.