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Muş'ta baraj gölüne giren 2'si çocuk 4 kişi can verdi

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Muş'ta Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk ile onu kurtarmaya çalışan 1'i çocuk 3 kişi suda boğularak yaşamını yitirdi. Öte yandan suda kaybolan 1 kişi için ise arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Muş'ta baraj gölüne giren çocuk ile onu kurtarmaya çalışan 3 kişi suda boğularak hayatını kaybederken, kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Bostankent köyünde ikamet eden Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne gitti. Göle giren Rabia Karakaya (13) boğulma tehlikesi geçirince diğer aile fertleri kurtarmak için suya girdi. Göle giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) de kısa sürede suda kayboldu.

Muş'ta baraj gölüne giren 2'si çocuk 4 kişi can verdi

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri ve bölgedeki vatandaşların yaptığı çalışmalar sonucunda Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin'in cansız bedenleri bulundu. Suda boğulanların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suda kaybolan Fatma Karakaya'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Muş'ta baraj gölüne giren 2'si çocuk 4 kişi can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çocuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Ahmet Aydın null:

Bu ülkede insanlarımız hiçbirsey den ders almaz

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1
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1gerceklerinsesi:

Bu her yoruma ha kirva? Yazan biri var. Bıktık abi ondan artık ya. Ha kirvaa?

7
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Yokluk ve Sessizlik Kazanacak En Son:

Muş .. İran a çok yakın. İran ise savaşın ucundadır olabilir. Hakkari ve Muş gibi yerlerde dikkatli olmak lazım. Göle veya suya girmemek lazım. Tehlikeler çok. Suda uzun bitkiler ayaklara takılabilir. Suda belki çöp gibi şeyler ayaklara takılabilir. Belki suyun altındaki bitkilerin üzerinde çöp teller olabilir. Veya belki kopmuş balık tutma yani OLTA ipleri ve kancaları olabilir. Serinlemek için insanlar musluğa bir hortum takabilirler ve ara sıra suyu ayaklara veya tüm vücutlarına dökebilirler.

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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Allah rahmet eylesin. Öğrenmeye, gelişmeye bu kadar kapalı bir toplum olursa daha çok böyle haberler olur. Hayatın tadı ve keyfi bilgidedir.

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