Arkadaşını boğarak öldüren sonrasında cesedi parçalara ayıran sanık hakim karşısına çıktı

Bayrampaşa'da boğarak öldürdüğü Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedini parçalayarak derin dondurucuya koyduğu iddia edilen sanık Hakan Öztürk hakim karşısına çıktı. Sanık Öztürk, "Herhangi bir savunma yapmayacağım, aslında savunma yapmayacağım" derken, vefat eden Kasadar'ın abisi "Bizim ve Türkiye'nin ciğerini yaktı, Allah da onu perişan etsin, lanet olsun" şeklinde konuştu. Öte yandan sanığın cinayetten kısa bir süre önce cep telefonundan "Kemik ateşte yanar mı? Kemik kaç derecede kül olur? aramaları yaptığı belirlendi.

Bayrampaşa'da 10 Temmuz 2023'de 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı boğarak öldüren, daha sonra cesedini parçalayarak derin dondurucuya koyduğu iddia edilen sanık Hakan Öztürk'ün (29) yargılanmasına başlandı. İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Öztürk Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya vefat eden Muhammed Nuh Kasadar'ın müşteki abisi Ömer Faruk Kasadar ile taraf avukatları da katıldı.

Savunma yapmayacağını söyledi

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Hakan Öztürk, evli ve 1 çocuk sahibi olduğunu belirtti. Savunmasında ise "Herhangi bir savunma yapmayacağım, aslında savunma yapmayacağım. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Mahkeme başkanı tarafından kendisine yöneltilen tüm sorulara bir diyeceğinin olmadığını söyleyen sanık, önceki beyanlarını tekrarladığını da belirtti.

Mahkeme başkanı, sanığın önceki ifadelerini okuduğu sırada vefat eden Kasadar'ın yakını, izleyici olarak katıldığı duruşmada sanığın ifadelerinin yalan olduğunu söyleyerek tepki gösterince salondan dışarı çıkarıldı.

Telefonundan çocukların müstehcen görüntüleri çıktı

Mahkeme başkanı, duruşma sırasında sanığa "Telefonunda küçük kız çocuklarının müstehcen videoları var. Buna ne diyorsun?" diye sordu. Sanık Öztürk ise bir diyeceğinin olmadığını yineledi. Mahkeme başkanı ayrıca, sanığın cep telefonunun incelemesinde cinayeti gerçekleştirmeden 10 gün önce "Kemik ateşte yanar mı? Kemik kaç derecede kül olur? 10 bin dolar kaç lira eder?" aramalarını yaptığını da ifade etti.

Duruşmada sanık avukatı da savunmasında bir diyeceklerinin olmadığını söyledi.

"Bizim ve Türkiye'nin ciğerini yaktı, Allah da onu perişan etsin, lanet olsun"

Vefat eden Kasadar'ın abisi Ömer Faruk Kasadar duruşmadaki ifadesinde, "Ne diyebilirim bilmiyorum. Göz göre göre planlamış ve kardeşimi katletmiş. Bana cenazenin ikinci günü telefon geldi. Muhammed ile aynı yaşta bir genç, 'abi sanık beni de davet etmişti' dedi. Ben birine kötülük yapacak, parasını vermeyecek, haksızlık yapacak bir insan değilim. Bunu zaten planlamış, siz de görmüşsünüzdür. Hala alçakça iftiralar atıyor. Bizim ve Türkiye'nin ciğerini yaktı, Allah da onu perişan etsin, lanet olsun" şeklinde konuştu. Duruşma devam ettiği sırada mahkeme başkanı sanığa, akıl sağlığına ilişkin bir problemin olup olmadığını sordu. Sanık ise "Bilmiyorum ki" diye yanıt verdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Enes Aydın, sanığı liseden beri tanıdığını ancak olayla ilgili bir şey bilmediğini, olay zamanında görüşmediklerini ve Muhammed Nuh Kasadar'ı tanımadığını ifade etti. Tanık ayrıca, sanığın kendisi de dahil herkesten borç aldığını, bunu sonradan öğrendiğini ve kendisiyle bunu öğrendikten sonra ilişkisini kestiğini söyledi.

"Kira borcunu ödemek ve cesetten kurtulmak için"

Kendisine sorulan sorular üzerine savunma yapması istenen sanık Öztürk ayrıca, "Para istemeye olaydan sonra karar verdim. Muhammed ile kavga ettikten ve o öldükten sonra. Sizin okuduklarınız için bu kararı verdim. Kira borcunu ödemek ve cesetten kurtulmak için" ifadelerini kullandı.

Akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor hazırlanacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Hakan Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Öztürk'ün akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına da hükmeden heyet, ayrıca sanık hakkında 'yağma' suçundan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına da karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz 2023'de 02.00 sıralarında müşteki Mustafa Kasadar'ın önceki gün oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın evlerinden bilgi vermeden ayrıldığını söyleyerek oğlunun kaçırılmış olabileceğini söylediği, ayrıca aynı gün büyük oğlu Ömer Faruk Kasadar'ın telefonuna "Merhabalar Ömer bey, şu anda Muhammed elimizde ayrıntılı bilgi için android bir telefondan 'Connected2 me' uygulamasını indirin ve 'Kasadari' diye bir hesap oluşturun. Bunun için 15 dakikan var, hesabı aç ve sana yazmamı bekle" şeklinde mesaj gönderildiği ve kendisinin bunun bir şaka olduğunu düşünerek mesajı ciddiye almadığı anlatıldı.

Kasadar'ı rehin tutarak 40 bin dolar fidye istediği belirtildi

Mustafa Kasadar'ın telefonuna söz konusu uygulamanın indirildiğinin ve şüpheli şahıs veya şahıslarla görüşülmeye başlandığının aktarıldığı iddianamede, kurulan iletişim sonucu şüpheli Hakan Öztürk'ün, Muhammed Nuh Kasadar'ı rehin tuttuğu, serbest kalması için 40 bin dolar para ayarlanmasını istediği, parayı aldıktan sonra Kasadar'ı serbest bırakacağını söylediği aktarıldı. Daha sonra Ömer Faruk Kasadar'ın şüpheli Öztürk'e 40 bin dolar bulamadığını, onun yerine 70 bin lira getirebileceğini söylediği, şüphelinin bu teklifi kabul ettiği ve paranın teslim edileceği adreste polis ekiplerinin güvenlik önlemleri alarak beklediği belirtildi.

Parayı alacağı sırada çevrede gizlenen polis ekiplerine yakalandı

Şüpheli Öztürk'ün, müştekiye burada tarif edeceği çöp kovasına parayı bırakıp gitmesini ve kendisinin parayı aldıktan sonra kardeşini parkın yukarısında bulunan benzin istasyonuna bırakacağını söylediğinin anlatıldığı iddianamede, daha sonra müştekinin gece 01.00 sıralarında olay yerine gelerek parayı çöp kovasına bıraktığı, oradan ayrıldıktan sonra polis ekiplerinin şüpheliyi beklemeye devam ettiği, şüphelinin ise 3 saat 45 dakika sonra çöp kovasının yanına gelip parayı almaya çalışmasıyla polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi. Polis ekiplerinin şüpheliye Muhammed'i sormasıyla ise şüphelinin Muhammed'i öldürdüğünü ve parçaladığı cesedin evinde olduğunu söylediği aktarıldı.

Boğma sonucu ölümün meydana geldiği, vücudun ölüm sonrasında parçalanmış olduğu belirtildi

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, kişinin zehirlenerek öldüğüne ilişkin delil bulunamadığı, vücudunun ölüm sonrasında parçalanmış olduğu ve ölümünün bağla boğma sonucu meydana geldiğii belirtildi.

"İzlediğim filmlerden ve dizilerden cesedi bavula koyup kurtuldukları aklıma geldi"

Şüpheli Hakan Öztürk'ün ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin Mustafa Kasadar'ı ve oğullarını mahalleden tanıdığını, Ömer Faruk Kasadar'a ait olan iş yerinde 2 buçuk yıl kadar kitap toplayıcı ve satın alma müdürü olarak çalıştığını ve mesai ücretlerini vermediklerini söyleyerek, "Arkadaşım Enes, yanıma gelerek 'Bunlar seni kullanıyorlar, sana mesai ücreti vermeleri gerekiyor' dedi. Ben de Ömer Kasadar tarafından kullanıldığımı anladım, bir süre sonra işten çıktım. Sonrasında psikolojik zorluklar çekmeye başladım" dediği aktarıldı. Şüpheli Öztürk'ün olay günü buluştuğu Muhammed Nuh Kasadar ile evinde nargile içtiğini, sonra Kasadar'ın abisine küfür ettiğini, bunun üzerine Muhammed Nuh Kasadar'ın da kendisine yumruk atmasıyla kendisini kaybettiğini söyleyerek, "Kırmızı çamaşır ipini boynuna geçirip tüm gücümle 4-5 dakika sıktım. Suratına baktığımda öldüğünü fark ettim. Yarım saat ne yapacağımı düşündüm, cesedi kaldırmam gerektiği aklıma geldi. İzlediğim filmlerden ve dizilerden cesedi bavula koyup kurtuldukları aklıma geldi. Bu işin parasız olmayacağı, ayrıca kira borcum olduğu için fidye istemek aklıma geldi. Cesedi parçalamadan önce ağabeyi Ömer'e mesaj attım. 'Kardeşin elimizde geri almak istiyorsan 'Connected2 me' adlı uygulamasından 'kasadari' diye hesap açtığını, ona yazmamı beklemesini söyledim. Sonra telefonu evin önündeki çöpe attım" şeklinde konuştuğu kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, ilk haksız hareketin şüpheli Öztürk tarafından gerçekleştirildiği, bu çerçevede haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağı da belirtildi. İddianamede şüpheli Hakan Öztürk'ün 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL