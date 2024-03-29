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Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Neşe Gülmüş'ü, tabancayla başından vurarak öldüren 39 yaşındaki Vedat Gülmüş, polisteki ifadesinde eşinin kendisini aldatması nedeniyle cinayeti işlediğini ileri sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülmüş, tutuklandı.

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat Gülmüş, boşanma aşamasındaki eşi ev kadını Neşe Gülmüş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmada Vedat Gülmüş, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla eşi Neşe Gülmüş'ün başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'da sokak ortasında eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı

CİNAYET SONRASI CESEDİN BAŞINDA BEKLEDİ

Vedat Gülmüş, cesedin başında bekledi ve kimseyi yanına yaklaştırmadı. Tabancayı başına dayayan Gülmüş, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Neşe Gülmüş'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Muğla'da sokak ortasında eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı

EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI SÖYLEDİ

Polisteki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini ileri süren Vedat Gülmüş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'da sokak ortasında eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

VATANDAŞ:

İddia madem adam telefonda konuştuğu kişiye sevgilini öldürdüm diye bağırıyor... Adam hayatını yaktı çocuklar perişan oldu.. Yazık değmeyecek bir kadın için yapmasaydı keşke... Şimdi birileri çıkar der ki boşanma aşamasında... Adı üstünde aşamasında boşanmamış kadın hemen birisini mi bulması gerekir... ALLAH kimsenin aile huzurunu bozmasın

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Köfteci Jardel:

Madem aldatıyor. O halde boşansaydın. Öldürmek niye? Dünyanın tüm medeni ülkelerinde, aradaki sevgi ve saygı tükendiği zaman insanlar boşanıyor. Kalkıp öldürmek niye?

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Vedat Arman:

Köfteci; Allah başına verirse, acaba böyle serin serin konuşabilecek misin bakim.

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ercan ozlu:

Senin dediğine göre düşünürsek kadın neden aldatıyor o boşansaydı?

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