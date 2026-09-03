Muğla 112'ye 8 ayda 900 bin çağrı: Yüzde 55'i gereksiz

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Kurulu toplantısında, 2026 yılı ilk 8 aylık çağrı istatistikleri, kurumların çağrı yönetimi performansları ve acil çağrı hizmetlerinde koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine 8 ayda 900 bin çağrı yapıldığı, bu çağrılardan yüzde 55'inin gereksiz çağrı olduğunu, en fazla çağrının ise ambulans hizmetlerine geldiği açıklandı.

900 Bin çağrının yüzde 86'sı doğrudan 112'ye

Toplantıda paylaşılan verilere göre, 2026 yılının ilk 8 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 900 bin çağrı ulaştı. Bu çağrıların yüzde 86'sının doğrudan 112 numarasının aranması yoluyla gerçekleştirilmiş olması, Türkiye'de acil durumlar için tek numara olan 112'nin toplum tarafından benimsenmesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildi. Vatandaşların acil durumlarda farklı numaralar arasında tercih yapmak yerine 112'yi arayarak ilgili tüm acil yardım birimlerine ulaşabilmesi, sistemin temel hedefleri arasında yer alıyor.

En fazla çağrı ambulans, polis ve jandarmaya

Acil çağrıların ilgili kurumlara yönlendirilme dağılımında ilk sıralarda Ambulans, Polis, Jandarma, Orman, İtfaiye, Sahil Güvenlik, AFAD ve Doğa Koruma birimleri yer aldı. Toplantıda, çağrıların doğru kuruma, doğru bilgilerle ve en kısa sürede aktarılmasının, olaylara müdahale sürecinin etkinliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Gereksiz çağrılara karşı mücadele sürüyor

Toplantıda ayrıca, önceki yıllarla karşılaştırıldığında 2026 yılında acil çağrı aramalarında genel bir azalma yaşandığı değerlendirilirken, gereksiz aramaların halen önemli bir sorun olmaya devam ettiği belirtildi.

Çağrıların yüzde 55'i gereksiz aramalardan oluştu

Gelen çağrıların yaklaşık yüzde 55'inin gereksiz aramalardan oluşması, 112 hattının amacı dışında kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından, hattı gereksiz yere meşgul eden ve acil yardım hizmetlerinin sunulmasını olumsuz etkileyen aramalara ilişkin idari yaptırımların uygulandığı, önümüzdeki dönemde de tespit edilen kişilere yönelik idari para cezalarının tebliğ edileceği ifade edildi.

112, Acil durumda hayatla bağlantı noktasıdır

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yalnızca çağrı alan bir birim olmadığı; ambulans, polis, jandarma, itfaiye, orman, AFAD, sahil güvenlik ve diğer ilgili kurumlar arasında hızlı ve etkin koordinasyonu sağlayan kritik bir merkez olduğu vurgulandı. Acil çağrı hattının gereksiz şekilde meşgul edilmemesinin, gerçek acil durumlarda yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara daha hızlı ulaşılabilmesi açısından hayati önem taşıdığı belirtildi.

'Hayat 112' mobil uygulaması tanıtıldı

Toplantıda ayrıca, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya tarafından İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların kullanımına sunulan 'Hayat 112' mobil uygulaması hakkında bilgi verildi.

Uygulamanın özellikle acil durum sırasında bulunduğu yerin adresini veya konumunu bilmeyen, içinde bulunduğu şartlar nedeniyle 112 ile sesli iletişim kuramayan ya da konuşamayan vatandaşlar açısından önemli kolaylıklar sağladığı ifade edildi.

Karakaya, önemli olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezi hatlarında yoğunluk yaşanması durumunda da Hayat 112 uygulamasının vatandaşlara alternatif bir ihbar ve iletişim kanalı sunduğuna dikkat çekti.

Hayat 112 mobil uygulaması üzerinden acil durum ihbarlarının yanı sıra konum bilgisi paylaşımı, fotoğraf ve video gönderimi, radar sorgulama, ormanlık alanlarda gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili bilgi verme ve afet durumlarında alarm, düdük ile yardım isteme gibi çeşitli işlemlerin gerçekleştirilebildiğini belirten KARAKAYA, uygulamanın vatandaşların acil yardım ekiplerine daha hızlı ve doğru bilgi ulaştırmasına önemli katkı sağladığını vurgulandı.

Karakaya, Hayat 112 uygulamasının özellikle iletişimin güç olduğu veya konum bilgisinin paylaşılmasının zorlaştığı acil durumlarda vatandaş ile 112 Acil Çağrı Merkezi arasında önemli bir iletişim köprüsü oluşturduğunu belirterek, uygulamanın vatandaşların mobil cihazlarında bulunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı