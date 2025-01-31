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"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına 14 yaşındayken evliliğe zorlanan Hassi Akpınar'ın hayat hikayesi damga vurdu. Hassi'nin 35 yıl önce kayınvalidesi tarafından hastaneye bırakılan ve akıbetini bilmediği oğlu bir günde bulundu. Anne ve oğlunun yıllar sonra kavuşması stüdyoda duygusal anlara sahne oldu.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına geçtiğimiz gün 1990 yılında Erzurum Numune Hastanesi'nde 14 yaşındayken bir erkek bebek dünyaya getiren ve evliliğe zorlanan Hassi Akpınar'ın hayat hikayesi yürekleri dağladı. Hassi, hastanede doğum yaptıktan sonra iki üç saat bebeğinin kucağında kaldığını, sonra kayınvalidesinin bebeğini aldığını söyledi.

"SENİ DE BEBEĞİ DE ÖLDÜRÜRÜZ" DEMİŞ

İddiaya göre; kayınvalide Şaziment, bebeğin o dönem 25 yaşında olan oğlundan olmadığını düşünmesi nedeniyle hem Hassi hem de bebek için "öldürün" emri vermiş. Hassi doğumdan sonra görmediği bebeğinin nerede olduğunu sorması üzerine kayınvalidesinin, "Onu hastanede bıraktık, peşine düşersen seni de onu da öldürürüz" dediğini anlattı.

"TARIM İLACIYLA İNTİHAR ETMEK İSTEDİM"

Hassi, "Eşime çok kırgındım. Sürekli tartışma baskı vardı. Babama söyledim. Tarım ilacı içtim. Sonra hamile olduğumu öğrendim. Daha da bir şey yapamadım. Bebeğim olacak diye hep onunla avundum." dedi.

Müge Anlı, gözü yaşlı annenin 35 yıl önce hastaneye bırakılan çocuğunu bir günde buldu

35 YIL ÖNCE HASTANEYE TERK EDİLEN EVLADIYLA KAVUŞTU

7 evladından 3'üyle stüdyoya gelen Hassi'nin gözyaşı 35 yıl önce hastaneye terk edilen ve "Erbay Güneş" adıyla yurda verilen oğlunun bulunmasıyla dindi. Bir aile tarafından evlatlık alındıktan sonra ismi "Yusuf" olarak değiştirilen çocuk, canlı yayına katıldı. Hassi'nin heyecandan tansiyonu yükselirken Yusuf, devlet memuru olduğu için yüzünü göstermek istemedi. Anne ve oğlunun 35 yıl sonraki kavuşması stüdyoda duygusal anlara sahne oldu.

"BUGÜNE KADAR BÜYÜTTÜM, BIRAKAMAM"

Yusuf'u büyüten anne canlı yayına bağlanarak, "Ben onu bırakamam, bugüne kadar onu büyüttüm. Ben Yusuf'suz duramam" dedi. Hassi ise, "Ben kendi çocuklarımı bile sana getireceğim, sana anne desinler. Ben onu senden almam artık iki annesi var." diyerek büyüttüğü oğlunu kaybedeceğini düşünen anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Yusuf'u büyüten anne, "Ben kuzumu istiyorum" diyerek yayında ağlamaya devam etti. Hassi ise, "Ben onu büyüten kadının ellerinden öperim, benim de oğlum onun da oğlu. Tüm çocuklarımı alır yanına giderim. Bugüne kadar ona çok güzel bakmış. Şu anki mutluluğumu tarif edemem. Yusuf onun emeği." dedi.

Müge Anlı, gözü yaşlı annenin 35 yıl önce hastaneye bırakılan çocuğunu bir günde buldu
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Harikasın Müge, diğerlerini boşver

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Haber YorumlarıASar Gnc:

ne hayatlar var be. o kaynananin yatacak yeri yok ama. ne vicdansiz insanlar var Yarabbi

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