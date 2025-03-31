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Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser esnasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise Volkan Konak'a yönelik, "Sahnede gebermiş" diyerek sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

Dün gece saatlerinde Volkan Konak'ın aniden hayatını kaybetmesiyle sevenleri ve sanat dünyası yasa boğuldu. Konak'ın ölüm haberini KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sanatçımız Volkan Konak, saat 00.42'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Konak'ın ölüm haberi sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler peş peşe Volkan Konak'ın ardından taziye mesajları yayınladı.

MÜFTÜDEN YAKIŞIKSIZ PAYLAŞIM

İstanbul Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini üzerine çekti.

Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Mehmetalioğlu, vefat eden Volkan Konak için ortalığı karıştıran bir paylaşıma imza attı. Mehmetalioğlu, merhum sanatçı Konak için şu ifadeleri kullandı: "Sahnede Gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet."

Mehmetalioğlu'nun paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Gelen tepkiler üzerine bir paylaşımda daha bulunan Mehmetalioğlu, "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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