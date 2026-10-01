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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Meclis'i terk eden YENİ Parti resepsiyona da katılmadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Meclis'i terk eden YENİ Parti resepsiyona da katılmadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Meclisi terk eden YENİ Parti, yasama yılının açılışı için düzenlenen resepsiyona da katılmadı. Gün içinde Meclisteki programını sürdüren Özgür Özel, MYK toplantısının ardından resepsiyon devam ettiği sırada Meclis’ten ayrıldı. YENİ Parti, daha önce yaptığı açıklamayla Genel Kurul’daki özel oturuma katılacağını ancak akşam düzenlenecek resepsiyonda yer almayacağını duyurmuştu.

TBMM’de yeni yasama yılının açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyonda YENİ Parti yer almadı. Parti daha önce aldığı karar doğrultusunda akşam saatlerinde TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen resepsiyona katılmadı. Özgür Özel, MYK toplantısının ardından, resepsiyon sürdüğü sırada Meclis’ten ayrıldı. YENİ Parti’nin resepsiyona katılmama kararı önceden açıklanmıştı. 

ERDOĞAN GENEL KURULDA KONUŞURKEN SALONU TERK ETTİLER

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında Genel Kurul’daki özel oturuma katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması öncesinde YENİ Partili milletvekilleri ayağa kalkmazken, Erdoğan’ın kürsüye çıkmasının ardından Özel ve beraberindeki milletvekilleri Genel Kurul salonundan ayrıldı. 

RESEPSİYON KARARI ÖNCEDEN AÇIKLANMIŞTI

YENİ Parti, yeni yasama yılı başlamadan önce 1 Ekim’de Genel Kurul’daki özel oturuma katılacağını ancak akşam düzenlenecek TBMM resepsiyonunda bulunmayacağını açıklamıştı. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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