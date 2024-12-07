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MİT, PKK'nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever'i etkisiz hale getirdi

MİT, PKK'nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever'i etkisiz hale getirdi
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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever'i Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Terörist Gülsever'in, Türkiye'ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve hakkında casusluk yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından "Jiyan Herdem" kod ???????adlı Mürvet Gülsever'i Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütünün kırsal kadrosuna 1992'de katılan ve örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle yakın ilişki içerisinde olan Gülsever, MİT'in hedef listesine alındı.

TESLİM OLMAK İSTEYENLERE İNFAZ EMRİ VERİYORDU

Türkiye'ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve hakkında "casusluk" yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlenen terörist Gülsever'in, Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşıldı.

MİT, PKK'nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever'i Irak'ta etkisiz hale getirdi

MİT'TEN NOKTA ATIŞ

Teröristin tam yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basan MİT, Gülsever'i Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta atışla etkisiz hale getirdi. Mardin, Şırnak ve Siirt kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyet yürüten Gülsever'in, Suriye'de terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, terör örgütünün sözde üst kadın yapılanması PAJK Meclisinde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

MİT, PKK'nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever'i etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKenan Star:

cahape ve alevi lerden bir kisi daha eksildi

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