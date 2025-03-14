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Miss Rodeo olarak biline fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti

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Sosyal medyada 'Miss Rodeo' adıyla tanınan ve sevilen influencer Valeria Mireles, 20 yaşında bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Mireles; kovboy yaşamından görüntüler, at binme ve varil yarışı videoları paylaşarak sosyal medyada ünlenmişti..

Sosyal medyada "Miss Rodeo" adıyla tanınan ve sevilen influencer Valeria Mireles, henüz 20 yaşındayken hayatını kaybetti.

Aile üyelerinin açıklamasına göre, genç kovboy kızı Pazartesi günü Meksika'nın kuzeydoğusundaki Nuevo León eyaletinde bir trafik kazası geçirdi ve bu kazadan kurtulamadı.

Ölümüyle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı. Meksikalı haber kanalı N+'a göre, acılı aile "bu zor dönemde özel hayatlarına saygı gösterilmesini" rica etti.

Mireles, kovboy yaşamından görüntüler, at binme ve varil yarışı videoları paylaşarak sosyal medyada ünlenmişti. Instagram ve TikTok'ta toplam 100.000 takipçiye ulaşarak "Meksika Rodeo Kraliçesi" olarak anılmaya başlamıştı.

Sosyal medyadaki son paylaşımı, ölümünden iki gün önce, Cumartesi günü bir arkadaşıyla dans ettiği bir videoydu.

Mireles'in ölümünün ardından sevdikleri sosyal medyada duygularını paylaştı. Amcası David González Facebook'ta: "Yeğenim Ana Valeria Mireles Villarreal, sen her zaman kalbimizde yaşayacaksın. Seni çok özleyeceğiz" diye yazdı.

Arkadaşı Cindy de Instagram'da şu sözlerle acısını dile getirdi: "Ayrılışının bize verdiği acıyı anlatacak kelime bulamıyorum, bize kocaman bir boşluk bıraktın! Tanrı'ya seninle büyüme ve güzel anılar biriktirme şansı verdiği için minnettarım. Seni o gülen yüzün ve tatlılığınla hep kalbimde taşıyacağım. Gittiğin her yeri ışığınla aydınlatırdın."

Mireles'in rodeo tutkusu 8 yaşında başlamıştı. Daha sonra Miss Rodeo Nuevo León 2020-2021 ve Miss Rodeo Mexico 2021-2022 unvanlarını kazandı. 2021'de ulusal bir yarışmada finalist oldu ve 2022'de Wyoming'de düzenlenen uluslararası bir rodeo yarışmasında Meksika'yı temsil etti.

Meksika Rodeo Federasyonu yaptığı açıklamada: "Valeria sadece bir rodeo kraliçesi değil, kovboy kültürünün temsilcisi ve birçok genç kadına ilham kaynağıydı. Gülüşü her arenayı aydınlatır, rodeoya olan tutkusu herkese yayılırdı. Kaybı büyük bir boşluk bıraksa da, mirası kalbimizde ve rodeo dünyasında yaşamaya devam edecek" dedi.

Miss Rodeo olarak biline fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti

Miss Rodeo olarak biline fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti

Miss Rodeo olarak biline fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti

Miss Rodeo olarak biline fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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