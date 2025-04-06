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Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış

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Tekirdağ'da miras kavgası nedeniyle yengesi ve iki yeğenini silahla vurarak öldüren zanlı Mehmet Garip ifadesinde, alt katta oturan damatlarını da öldürmeyi planladığını itiraf etti. Damadın, annesi ve oğluyla beraber balkondan atlayarak canlarını kurtardığı öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta aileye ait 5 katlı binada miras nedeniyle akrabalar arasında çıkan tartışma katliamla son buldu. Dün fabrikadan emekli ve bekar olan Mehmet Garip (48), iş yerinde olan ağabeyi Zülküf Garip'in oturduğu daireye giderek yengesi Melike Garip (50) ve yeğeni Ferdi Garip (27) ile tartıştı.

YENGESİ VE YEĞENLERİNİ VURDU

Tartışma sırasında tabancasını çıkaran Mehmet Garip, Melike Garip'ten cep telefonu ile kızı Emine Bahar Tunalı'ya (31) mesaj atıp eve çağırmasını istedi. Tehdit üzerine Melike Garip, kızına, "Evdeyim bana gel" diye mesaj attı. Bunun üzerine binanın 1'inci katında oturan Emine Bahar Tunalı, annesinin oturduğu daireye çıktı. Yeğenin de gelmesiyle birlikte Mehmet Garip, 3 kişiye tabanca ile ateş etti.

Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmışÖldürülen Melike Garip (solda), Emine Bahar Tunalı (ortada) ve Ferdi Garip (sağda)

DAMADI DA ÖLDÜRMEK İÇİN ALT KATA İNDİ

Mehmet Garip daha sonra damatları Buğra Tunalı'yı öldürmek için 1'inci kattaki daireye indi. Silah seslerini duyan Buğra Tunalı, Garip'in çaldığı kapıyı açmadı. Mehmet Garip'in kapıyı kırıp zorla içeriye girmeye çalışması üzerine Buğra Tunalı, evde bulunan oğlu Sarp ve annesi Şükran Tunalı ile birlikte balkondan atlayıp, kaçtı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kontrolde, Melike Garip ile Ferdi Garip'in öldüğü belirlendi. Yaralı olan Emine Bahar Tunalı ise kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HEDEFİNDE DAMADIN OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Mehmet Garip, işlemlerinin ardından bugün çelik yelek giydirilerek sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Garip'in ifadesinde, miras yüzünden akrabaları ile aralarında husumet bulunduğu, yengesi Melike Garip, yeğenleri Ferdi Garip, Emine Bahar Tunalı'nın yanı sıra damatları Buğra Tunalı'yı da öldürmeyi hedeflediğini söylediği öğrenildi.

Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış

SİLAHI İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMIŞ

Mehmet Garip, ifadesinde ayrıca cinayetlerde kullandığı tabancayı internet üzerinden satın aldığını söyledi. Evindeki aramada bir de tabanca susturucusu bulunan Garip'ın olayda susturucuyu kullanmadığı belirtildi. Mehmet Garip'in, 3 akrabasının yanında öldürmek istediği damatları Buğra Tunalı'ya da kaçarken tabanca ile ateş ettiği ancak vuramadığı ortayla çıktı. Garip'in ifadesinde, ailesi ile aralarında para konusunda sorun olduğunu anlatarak, "Haklı olan istekleri yüzünden tartışma yaşandı. Beni mağdur ettiler. Ben de aldığım silahla sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi. Garip, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmışSaldırganın öldürmeyi planladığı damatları Buğra Tunalı

3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Mehmet Garip'in öldürdüğü Melike Garip ile yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı için Fevzipaşa Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazı ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye ölenlerin aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Olayda eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Zülküf Garip, ayakta durmakla güçlük çekti. Mehmet Garip'in öldürmeyi hedeflediği damatları Buğra Garip ise eşinin tabutunun başından ayrılmadı. Ölen 3 kişi, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmışOlayda eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Zülküf Garip (kahverengi montlu)

Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları85frfkw886:

bu kadın milleti miras işlerine burnunu soktuğundan beri aileler arasında düşmanlık baş gösterdi kadınların miras hakkını yok etmek gerekiyor

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