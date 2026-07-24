Haberler

Dolmuş şoförü kazaya davetiye çıkardı: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın

Dolmuş şoförü kazaya davetiye çıkardı: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de seyir halindeyken yolcu ücretlerini saydığı iddia edilen dolmuş şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek duran bir otomobile arkadan çarptı. Kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Eskişehir'de sürücüsünün yolcu ücretlerini saydığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen dolmuş, yolda durur vaziyetteki otomobile arkadan çarptı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

PARA SAYACAK BAŞKA ZAMAN YOK MUYDU?

Kaza, dün gece Hayriye Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. idaresindeki 26 D 0159 plakalı dolmuş, seyir halindeyken sürücünün yolculardan toplanan ücretleri hesapladığı esnada dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Dolmuş, cadde üzerinde durur vaziyette bulunan O.K. yönetimindeki 26 YD 473 plakalı otomobile arkadan çarptı.

BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle dolmuş içerisinde yolcu konumunda bulunan N.E. isimli kadın ile E.N.K. isimli çocuk yaralandı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar N.E. ve E.N.K., ambulansla Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Savaş piyasaları sarstı! Petrol 100 doları aştı, altın tepetaklak oldu

Piyasalarda deprem! Her şey bir anda tepetaklak oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti

CHP'nin kalesinde deprem! Topluca istifa ettiler
Londra'da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı

Son nefesini otel odasında veren Suudi Prens'in sırrını otopsi çözdü
Suç örgütlerine bilgi sızdırıyorlardı! O kamu görevlilerinin fişi çekildi

Suç örgütlerine bilgi sızdıran kamu görevlilerinin fişi çekildi
Bir dönem sona erdi! İşte Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi

Bir dönem sona erdi! İşte ünlü sunucunun yeni adresi
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
14 yıllık şirket tarih oluyor! Türkiye'nin dev zincir marketine katıldı

14 yıllık şirket tarih oluyor! Türkiye'nin dev marketine katıldı
Kapalıçarşı'da bir bardak limonataya ödediği paraya isyan etti: Fiyatlar Monako'yu geçmiş

Kapalıçarşı'da bir bardak limonata için ödediği para isyan ettirdi