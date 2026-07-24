12 yaşındaki kıza bunu yaptı, bir de görüntülerini paylaştı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşandığı öne sürülen akran şiddeti olayıyla ilgili bir anne, kızının Kur'an kursu çıkışında darbedildiğini iddia ederek yaşananların duyurulmasını istedi.

Annenin iddiasına göre olay, Keçiören ilçesindeki Aktepe Ulu Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Kur'an kursuna giden 12 yaşındaki kızının, herhangi bir kavga ya da husumet bulunmamasına rağmen başka bir çocuk tarafından darbedildiğini öne süren anne, şiddet anlarının da saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen çocuk tarafından TikTok hesabında paylaşıldığını belirtti.

"RESMİ BAŞVURULARIMIZI YAPTIK"

Anne, olayla ilgili gerekli resmi başvuruları yaptıklarını ifade ederek, yaşananların kamuoyunda duyulmasını istedi. Benzer olayların başka çocukların da başına gelmemesi için görüntülerin gündeme taşınmasının önemli olduğunu dile getirdi. Olayla ilgili resmi makamların incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com