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Geçirdiği operasyon sonrası Bahçeli'ye siyasilerden geçmiş olsun mesajı yağdı

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Başarılı bir cerrahi müdahaleyle kalp kapakçığı yenilenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hem siyasi isimlerden hem de bakanlardan geçmiş olsun mesajı yağdı.

Daha önce kalp kapakçığında yaşadığı sağlık sorununun tekrar etmesi nedeniyle hastaneye yatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı, başarılı bir cerrahi müdahaleyle yenilendi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Bahçeli'nin geçirdiği operasyon sonrası hem siyasi arenadan hem de bakanlardan geçmiş olsun mesajları yağdı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar şu şekilde:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

"Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok geçmiş olsun diyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başarılı Kalp Operasyonu Sonrası Geçmiş Olsun Mesajları Yağdı

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

"Başarılı bir tıbbi operasyon geçiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Sağlık durumunun da çok şükür oldukça iyi olduğunu öğrendiğimiz Sayın Bahçeli'nin en kısa sürede iyileşerek millete hizmet yolunda çalışmalarına devam etmesini diliyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başarılı Kalp Operasyonu Sonrası Geçmiş Olsun Mesajları Yağdı

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başarılı Kalp Operasyonu Sonrası Geçmiş Olsun Mesajları Yağdı

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başarılı Kalp Operasyonu Sonrası Geçmiş Olsun Mesajları Yağdı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

"Geçirdiği başarılı operasyon sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Lider Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden şifalar diliyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başarılı Kalp Operasyonu Sonrası Geçmiş Olsun Mesajları Yağdı

ESKİ SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

"Sağlık kontrolleri süreci boyunca genel durumunun iyi olduğu bilgisini aldığım Sn. Devlet Bahçeli beyefendiye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ülkemize, milletimize hizmetleri sebebiyle kendisine çok şey borçluyuz, bir sağlık sorunu olmadan hizmetlerine nice yıllar devam etmesini temenni ediyoruz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başarılı Kalp Operasyonu Sonrası Geçmiş Olsun Mesajları Yağdı

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ EFKAN ALA

"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye geçirdiği başarılı ameliyat nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başarılı Kalp Operasyonu Sonrası Geçmiş Olsun Mesajları Yağdı

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sn. Bahçeli'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başarılı Kalp Operasyonu Sonrası Geçmiş Olsun Mesajları Yağdı

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ

"Başarılı bir sağlık operasyonu geçirdiği ve tedavisinin devam ettiği açıklanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifa diliyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başarılı Kalp Operasyonu Sonrası Geçmiş Olsun Mesajları Yağdı

Geçirdiği operasyon sonrası Bahçeli'ye siyasilerden geçmiş olsun mesajı yağdı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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