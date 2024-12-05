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Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim

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Esenyurt'ta yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu araçtan düşerek yaralanan inşaat işçisi Emrah Aytiş, kaza dolayısıyla yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istiyor..

Fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten düşen yolcu, kaza anını anlattı.

Geçirdiği kaza sonrası Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 34 yaşındaki Aytiş, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kolu ve ayağı alçıya alınan Aytiş'in, polis merkezinde kazayla ilgili bilgisine başvuruldu.

Metrobüsten Düşen Yolcu Kaza Anını Anlattı

"5-10 DAKİKA BİLİNÇ KAYBI OLDU"

Kaza anını anlatan Aytiş, Bakırköy'deki işinden Beylikdüzü'ndeki evine dönmek için metrobüse bindiğini belirterek, "Saadetdere durağında tam inecektim, kapıya doğru yöneldim, telefonla uğraşıyordum, patlama sesi geldi. O an düştüm, 5-10 dakika sonra bilinç kaybı oldu. Daha sonra kendime geldim. Bir yarım saat ambulans bekledim. Ambulans geldi, beni hastaneye götürdü." diye konuştu.

Metrobüsten Düşen Yolcu Kaza Anını Anlattı

Aytiş, ayağında çatlak, kolunda et ezilmesi, belinde ise kırık şüphesi olduğunu anlatarak, hastaneden taburcu edildiğini fakat iki gün sonra MR için tekrar gideceğini söyledi.

"MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM"

İnşaatlarda günlük çalıştığını dile getiren Aytiş, hastaneden taburcu edildikten sonra ifade vermek üzere polis merkezinden çağırıldığını kaydetti. Biri öğrenci, diğeri 4 yaşında iki çocuğu bulunduğunu söyleyen Aytiş, evde tek çalışanın kendisi olduğunu dile getirdi. Aytiş, "Karakolda ifade verdim, İBB'den şikayetçi oldum. Günlük çalışıyorum. Tedavi sürecim devam ediyor. İki çocuğum var, çalışamayacağım, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."dedi.

Metrobüsten Düşen Yolcu Kaza Anını Anlattı

NE OLMUŞTU?

Saadetdere'den Beylikdüzü'ne doğru sefer yapan metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı. Metrobüsün kapısı fırlayan kapağın çarpmasıyla kırılırken, bu sırada yolcu Emrah Aytiş darbenin etkisiyle açılan kapıdan yola düşüp yaralanmıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bölgede tek şeritten sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü. Metrobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

Metrobüsten Düşen Yolcu Kaza Anını Anlattı

Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim
Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdeniz merdan:

yurt dışında böyle bir olay olsa tazminat davası açılır ve mağdur yüklü bir tazminat alırdı. yurdumuzda böyle olaylarda devletimiz sağolsun demek durumda bırakılabiliyoruz.

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