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Son dakika haberleri! Metrobüs kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Metrobüs kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştı

Son dakika gelişmesine göre Avcılar'da yaşanan metrobüs kazası nedeniyle, seferler durdu.

Avcılar'da yaşanan metrobüs kazası nedeniyle, seferler durdu. Yolcuların ise metrobüs yolundan yürüyerek duraklara ulaşmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar'da meydana metrobüs kazası nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Burak Uğur - Erdal Can İçelli - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Avcılar 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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