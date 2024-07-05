Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli

Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'un Bafra ilçesindeki devasa yılan iddiasına ilişkin, Haberler.com stüdyosuna canlı bağlanarak sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Şentürk, ilçede yaşayan ve evlerinin altında devasa bir yılan olduğunu iddia eden Tiryaki ailesini ziyaret ederek bölgede yaşanan durumu anlattı.

Samsun'da evlerinin altında devasa bir yılanın yaşadığını iddia eden Tiryaki ailesi, korku nedeniyle Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk'ü bölgeye çağırdı.

"AİLEYE GÖRÜNEN YILAN ÜÇ HARFLİ"

Haberler.com stüdyosuna bağlanarak bölgedeki durumu anlatan Şentürk, "Aile, soba borusu büyüklüğünde bir yılan gördüklerini iddia etti. Yaklaşık 4 günden beri burada araştırma yapıyoruz. Fiziki olarak yılan görmedim. Olayın metafizik boyutunu gördüm. Tiryaki ailesine görünen yılan üç harfli. Çünkü başka görenler yok, sadece aile görüyor." ifadeleri kullandı.

"YILANI GÖRÜNCE KORKUDAN BAYILDIM"

Evde yaşayan Safiye Öztürk, siyah büyük bir yılan gördüğünü ve garip sesler çıkardığını belirterek, yılanı gördükten sonra korkudan bayıldığını ifade etti. Öztürk, "Yılanı gördükten sonra kendimi kaybettim, 2 gün kendime gelemedim." şeklinde konuştu.

"ÜÇ HARFLİLERLE ANLAŞMA YAPTIM"

Evin altında üç harflilerin yuvalarının olduğunu söyleyen Şentürk, "Üç harflilerin yuvalarına müdahale ettikten sonra daha fazla görünmeye başladılar." dedi. Cinlerin yaklaşık 40 yıldır bu evin altında yuva yaptığını ifade eden Şentürk, "Üç harfliler ile başka bir yerde yuva yapmaları konusunda anlaşma sağladım." şeklinde konuştu.