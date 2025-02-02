Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri dün Edirne'de operasyon gerçekleştirmiş ünlü şarkıcı Merve Özbey'in iş adamı eşi Kenan Koçak'ın yanı sıra 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alınmıştı.

KAÇIRDIKLARI KİŞİ SARALLAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI

Şüphelilerin yasa dışı yolla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamakla suçlandıkları öğrenilirken bu kişinin kim olduğu ise bugün ortaya çıktı.

Koçak ve Karakurt'un 15 Ocak'ta yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmasına imkân sağladıkları kişinin, İstanbul'da 28 Aralık'ta Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan örgütün önemli isimlerinden Turan Yıldırım olduğu öğrenildi.

POLİS ARACIYLA SINIR KAPISINA GÖTÜRMÜŞLER

SABAH'ın ulaştığı soruşturmanın detaylarında İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan lüks bir sitenin güvenlik kamerası görüntülerinin yapılan incelemesinde Turan Yıldırım'ın 14 Ocak'ta Ener Aktaş'ın evine bırakıldığı ortaya çıktı. 15 Ocak'ta ise Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kullandığı 22 ACK 841 plakalı otomobilin siteye geldiği, burada Ener Aktaş, Turan Yıldırım ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile buluştuğu, Turan Yıldırım, ve Kenan Koçak'ın emniyet müdürünün aracına binip siteden ayrıldıkları tespit edildi.

Edirne Emniyetine ait olan ve Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kullandığı aracı da Ener Aktaş'ın başka bir araçla takip ettiği kamera kayıtlarına yansıdı. Emniyet müdürünün kullandığı 22 ACK 841 plaka otomobilin, 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunu kullanarak Avrupa yakasına geçtiği ve Kınalı Mevkiinden devam ederek E84 karayolunu kullandığı, Tekirdağ, Malkara ve Keşan üzerinden devam ederek İpsala Kara Hudut Kapısı istikametine gittiği Plaka Tanıma Sistemi (PTS) plaka tanıma sistemi kameralarından belirlendi.

Ener Aktaş'ın kullandığı 34 MOP 459 plakalı otomobilin de diğer aracın peşinden İpsala Kara Hudut Kapısı istikametine gittiği tespit edildi. İki aracın öncü-artçı şekilde Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'na giderken PTS bünyesindeki 19 kameradan geçtiği, Ener Aktaş ile şarkıcı Merve Özbey'i eşi Kenan Koçak'ın 34 MOP 459 plakalı otomobille saat 17.33 sıralarında İpsala'dan çıkış yaptıkları tespit edildi.

Kenan Koçak'ın aynı gün 20.31'de Türkiye'ye döndüğü, Ener Aktaş'ın ise iki gün sonra İpsala Sınır Kapısı'ndan yabancı plaka otomobille giriş yaptığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.