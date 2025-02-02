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Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

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Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Koçak ve Karakurt'un yurt dışına kaçırılmasına yardım ettikleri kişinin Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Öte yandan kaçış organizasyonuna ait görüntüler de servis edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri dün Edirne'de operasyon gerçekleştirmiş ünlü şarkıcı Merve Özbey'in iş adamı eşi Kenan Koçak'ın yanı sıra 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alınmıştı.

KAÇIRDIKLARI KİŞİ SARALLAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI

Şüphelilerin yasa dışı yolla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamakla suçlandıkları öğrenilirken bu kişinin kim olduğu ise bugün ortaya çıktı.

Koçak ve Karakurt'un 15 Ocak'ta yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmasına imkân sağladıkları kişinin, İstanbul'da 28 Aralık'ta Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan örgütün önemli isimlerinden Turan Yıldırım olduğu öğrenildi.

Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

POLİS ARACIYLA SINIR KAPISINA GÖTÜRMÜŞLER

SABAH'ın ulaştığı soruşturmanın detaylarında İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan lüks bir sitenin güvenlik kamerası görüntülerinin yapılan incelemesinde Turan Yıldırım'ın 14 Ocak'ta Ener Aktaş'ın evine bırakıldığı ortaya çıktı. 15 Ocak'ta ise Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kullandığı 22 ACK 841 plakalı otomobilin siteye geldiği, burada Ener Aktaş, Turan Yıldırım ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile buluştuğu, Turan Yıldırım, ve Kenan Koçak'ın emniyet müdürünün aracına binip siteden ayrıldıkları tespit edildi.

Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Edirne Emniyetine ait olan ve Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kullandığı aracı da Ener Aktaş'ın başka bir araçla takip ettiği kamera kayıtlarına yansıdı. Emniyet müdürünün kullandığı 22 ACK 841 plaka otomobilin, 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunu kullanarak Avrupa yakasına geçtiği ve Kınalı Mevkiinden devam ederek E84 karayolunu kullandığı, Tekirdağ, Malkara ve Keşan üzerinden devam ederek İpsala Kara Hudut Kapısı istikametine gittiği Plaka Tanıma Sistemi (PTS) plaka tanıma sistemi kameralarından belirlendi.

Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Ener Aktaş'ın kullandığı 34 MOP 459 plakalı otomobilin de diğer aracın peşinden İpsala Kara Hudut Kapısı istikametine gittiği tespit edildi. İki aracın öncü-artçı şekilde Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'na giderken PTS bünyesindeki 19 kameradan geçtiği, Ener Aktaş ile şarkıcı Merve Özbey'i eşi Kenan Koçak'ın 34 MOP 459 plakalı otomobille saat 17.33 sıralarında İpsala'dan çıkış yaptıkları tespit edildi.

Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Kenan Koçak'ın aynı gün 20.31'de Türkiye'ye döndüğü, Ener Aktaş'ın ise iki gün sonra İpsala Sınır Kapısı'ndan yabancı plaka otomobille giriş yaptığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıTamer Çakır:

Turkiyede para böyle kazanılıyor sonrada hava atarlar zenginiz diye namusunla para kazananlarda sürünsün

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Haber YorumlarıVeysi Ataş:

Hayrına mi yardim etmiş aldığı rüşvetten söz eden yok

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

tuvaletler hariç her yerde kamera var bir polis her hareketinin kameralardan takip edilebileceğini bilmiyormu pervasızca hareket edip karanlık şaibeli kişilerle bir araya geliyor imamoğlunu bile kar yağdığında yasa dışı kanunlara karşı suç ve cürüm işleyerek balıkçı lokantasında ızgara balık yeme suçunu işlerken kameralarla yakalamışlardı bunlardan ders alması lazımdı ister ızgara balık yerken ister sabıkalılara yardım ederken kartal gözü gibi keskin kameralarla yakalanır ve cezalandırılırsınız

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Eskiden bu tür mikroplar hasıralt edilir konu uzamadan örtbas edilirdi. Şimdi çorak söküğü gibi sonu gelene kadar devam ediyor Yargımız savcı hakimlerimiz ve emniyet menusplarımızı kutluyorum... Herkes böyle böyle yola gelecekç Kanunlara uyacak.

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Haber YorumlarıBörü 24:

Eskort Polis memuru çok fazla var... Hizmet için memur olmamışlar zengin olmak için olmuşlar.

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Haber YorumlarıEmrah null:

bu sadece uyuz oldukları iki yem. bunlar gibi yuz binlerce olay var ve hala devam.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hadi bakalım 20 yıl verin Adalet yerini bulsun

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

yılan ve sarallar arasında tercih yapmak zorunda kalsam bin kere yılan derim

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