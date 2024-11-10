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Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu

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Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından "Yürekler hep sende titreyecek, gözler hep sende nemlenecek fikirlerin sonsuza dek ışığımız olacak" notuyla paylaşılan 10 Kasım videosu tüyleri diken diken etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86. ölüm yıl dönümünde, tüm yurtta ve dünyada saygı ve minnetle anılıyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından "Yürekler hep sende titreyecek, gözler hep sende nemlenecek fikirlerin sonsuza dek ışığımız olacak" notuyla paylaşılan video duygu dolu anlar yaşattı.

"MİNNET VE SAYGIYLA ANIYORUZ"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştır. Minnet ve saygıyla anıyoruz."

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıWingchun07 null:

Arabın dininden kurtaran Atatürk'ü, minnetle anıyorum

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Haber Yorumlarıemin yıldız:

atamızı saygı ve minnetle anıyoruz

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıVeysel Sevli:

Ümmeti MUHAMMED in bayramı günü mübarek olsun.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıJY:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E SAYGI DUYMAYANIN DEĞER VERDİĞİ ŞEYLERE, İNANDIĞI DİNE BENDE SAYGI DUYMAM.

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Helal olsun. Makarnacılar ve Arap seviciler bu gün suskun

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

bazen poliseri seviyorum yaaaaa

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Cok guzel olmus, emeginize saglik...Atamin da ruhu sad olsun.

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Mersin'inim bir başkadır . Mersinli olarak gurur duydum .

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Gösteriş toplumu meee meeeee .

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Haber YorumlarıIslam Muratli:

tebrikler mersin emniyeti helal olsun size

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