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Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 çocuk hayatını kaybetti. Aile ile yapılan görüşmede, evde fare olduğu ve bu nedenle evin farklı noktalarına fare zehri koydukları öğrenildi. Eve giden ekipler de koruyucu kıyafetlerle incelemede bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 kişilik bir aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ailenin 2 yaşındaki kızı ve 4 yaşındaki oğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin'de facia: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

AİLENİN 5 ÜYESİNİN DURUMU AĞIR

Olay, ilçeye bağlı Yeşilevler Mahallesi 4312 sokaktaki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün yabancı uyruklu 8 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Memun (34), Ahid (9), İlaf (7), Selem Elyusuf (4) ile Selam Duho (1) Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Hazal Duho'nun (29) ise tedaviyi reddederek taburcu olduğu öğrenildi.

Mersin'de facia: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

EKİPLER EVE ÖZEL KIYAFETLE GİRDİ

Polis Olay Yeri İnceleme, Adana ve Mersin'den gelen AFAD ile sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler koruyucu kıyafetlerle eve girerek inceleme yaptı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 4 kişinin Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edileceği ifade edildi.

EVE FARE ZEHRİ DÖKMÜŞLER

Bu arada, aile ile yapılan görüşmede, evde fare olduğu ve bu nedenle evin farklı noktalarına fare zehri koydukları öğrenildi.

Mersin'de facia: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıemre null:

bu okullarda çocuklara nasıl eğitim veriliyor çok merak ediyorum sağlık gibi biyoloji hayat bilgisi fen dersi gibj onlarca ders var bu dersler ne ise yarıyor çocuklara sobadan zehirlenme nasıl olur işte Gidin dedinize dolandırıcılar nasıl kandırır sizi gibi hayatın gerçekleri ile ilgili neden eğitim verilmiyor ya da veriliyorsa neden kimse bilmiyor çocuklara okulda sobadan zehirlenme boğulma dolandırıcılık yöntemleri gibi dersler verilmeli 2 çocuklarımızın hayata karşı daha kuvvetli daha ahlakli olması için Din dersleri hafta en az 7 saat olmali Atatürk bile Dinsiz milletlerin devamına imkna yoktur diyor ama Atatürkçülerin cogu Dine karşı Din dersleri az olduğu için ulke bu halde İranı örnek vermek iran siadir sialik yanlıştır itikadı bozuktur Dunyada en doğru ittikada sahip ülke Türkiyedir ama Türkiye Dine uymuyor bu yuzden zengin değiliz suan alkol yasaklanmali Okularda Din ve ahlak derslerinin suresi haftada 7 saate çıkmalı pazartesi okula istiklal marşıyla birlikte Kuran tilaveti ve toplu dua ile başlamalı Ve cuma aynı şekilde sonlanmali tüm derse başlarken de toplu dua ile zihin açıklığı için derslere başlanmalı

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