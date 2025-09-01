Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıktı! Tam 3 milyon 542 bin adet

Mersin polisinin yaptığı çalışmada zehir taciri 8 şüpheli yakalandı, 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu hapların bir kısmını şüphelilerin marketlerde sürpriz yumurta şeklinde satılan oyuncak çıkan kutulara yerleştirmesi dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ortak çalışma yaptı. MİT'in de destek verdiği çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler belirlendi.

3 MİLYON 542 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yakalanması için merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde bir çok adrese dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu hapların imal edildikten sonra farklı yöntemlerle piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Bir kısmı poşetlenen uyuşturucu hapların bir kısmının ise marketlerde sürpriz yumurta şeklinde satılan oyuncak çıkan kutulara yerleştirilmiş olması dikkat çekti. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDETİYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilerek şüphelilerin yakalanmasından dolayı operasyonda görev alan ve koordine eden herkesi tebrik etti.
Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili açıklamasında, "Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren MİT mensuplarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Allah fırsat vermesin çocuklarımızı gençlerımızı zehirlediler hayatlarını bitirdiler hiçte sonu gelmiyor bu nasıl bir sektör

