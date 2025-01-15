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Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

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Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde Menzil Cemaati'ne ait olduğu iddia edilen tatil köyü, kaçak olduğu gerekçesiyle Karasu Belediyesi ekiplerinin sabaha karşı yaptıkları çalışmayla 3 saat içinde yıkıldı. Menzil Cemaati, son günlerde miras paylaşımı nedeniyle kardeşler arasında yaşanan kavgayla gündemdeydi.

Sakarya'nın Karasu İlçesine bağlı Denizköy Mahallesi'nde bulunan ve Adıyaman merkezli Menzil Cemaati'ne ait olduğu iddia edilen denize 50 metre mesafedeki kaçak tatil köyü gece saatlerinde belediye ekiplerince yıkıldı.

MAHKEMEDEN YIKIM KARARI ÇIKTI

Karasu ilçesinde Denizköy sahil kesiminde kaçak olarak inşa edilen tek katlı 34 ev, 1 sosyal tesis ve avluların bulunduğu tatil köyü için mahkemeden yıkım kararı çıktı.

Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

DUVARLARA TIRMANIP İÇERİ GİRDİLER

Kararın ardından Karasu Belediyesi ekipleri, jandarma eşliğinde sabaha karşı 04.00'te bölgeye gitti. Zabıta ekipleri, kaçak tatil köyünün duvarlarına tırmanarak içeriye girdi.

Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YIKILDI

İş makineleri, tatil köyünün dış duvarlarını yıkarak yıkıma başladı. Tek katlı yapılar, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yıkıldı.

Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

MENZİL CEMAATİ YAŞANAN KAVGAYLA GÜNDEMDE

Menzil Cemaati son günlerde miras paylaşımı nedeniyle kardeşler arasında yaşanan kavgayla gündemdeydi. Son olarak köyde Semerkand Grubu'nun Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaat yapmak istemesi üzerine Serhendi Grubu duruma müdahale etmiş ve kardeşlerin grupları arasında taşlı sopalı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralanmış ve köye çok sayıda jandarma gönderilmişti.

Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı
Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Her fırsatta hükümete saldıranlar diktatör Erdoğan ayrımcı Erdoğan diyenler siz ve evlatlarınız Erdoğanı mumla arayıp bulamayacaksınız.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme152
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Haber Yorumlarıvatandaş:

aslında devlet bunların tüm mal varlığına el koyup gelir durumu düşük evlenecek gençlere hibe verse. kavga kaos diye bir şey kalmaz.

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıSMMM:

yakın yıkın affetmeyin

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıZaky:

Cemaatler savasi basladi.. Sakarya cemeat yuvasidir, feto yu temizle temizle bitmesi. Karasu baskani nereden acaba… taktir ettim.. eskiden izin veren neredendi

Yorum Beğen74
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Yahu , duvarı dışa doğru yıksana kardeşim . O ağaçlara yazık değil mi ? O her bir ağaç bin Menzilliden daha değerlidir .

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Haber YorumlarıDağıstan:

Duvara tırmanarak içeri girmek nedir ya ? İş makineleri zaten yıkıyor hepsini.. Keşke bütün mahkeme kararları böyle uygulansa

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Haber Yorumlarızebil animation:

sahilin kenarını zapt etmişler türkiyeyi babasının tarlası mı zannediyor

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Haber YorumlarıİSA KARAOSMANOĞLU:

Yapılmış şeyi yıkmak yanlış. Onca evsiz var belediye tahsisli olarak verebilirdi.

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Haber YorumlarıMapo 77:

haremlik selamlik tatil sitesimi

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

yikacaginiza garibana verseydiniz

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